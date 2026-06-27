Los Gay Games alertan sobre una estafa con falsas retransmisiones de pago
La organización llama a no ingresar datos de pago ni personales en webs y pide seguir toda la información a través de los canales oficiales
Redaccion Levante-EMV
El perfil de los Gay Games en Instagram ha alertado sobre una estafa que se estaría cometiendo estos días en Internet relacionada con los juegos deportivos de la diversidad, cuya inauguración arranca hoy en el Estadio Ciutat de València a partir de las 19.30 horas.
Según han informado desde la organización, están circulando una web falsa que venden streams de pago de Gay Games València 2026. Esto es, una teórica retransmisión de la inauguración que resulta ser fraudulenta.
En el mismo mensaje se indica que no hay stream oficial de pago y que la página es fraudulenta. Además se pide a los usuarios que no ingresen datos de pago ni personales y que no hagan click en enlaces desconocidos aparentemente relacionados con los juegos deportivos.
En su lugar, la organización ofrece toda la información del evento solo en la web gaygamesvalencia2026.com y en los perfiles @gaygamesvalencia2026 (Instagram) y /GayGames2026Valencia (Facebook).
En total, 10.288 participantes llegados de todas partes del mundo tomarán la ciudad para competir en 37 modalidades deportivas distintas. Natación, esgrima, rugby, cheerleading o voley playa son solo algunas de las especialidades que se desarrollarán en los puntos habilitados para los torneos, más de 40 espacios municipales, que están repartidos por toda València e incluso otras localidades como Masanassa, Torrent o Rocafort.
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