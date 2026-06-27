El Hilton del Cabanyal ya tiene fecha de apertura

Han pasado tres años desde que la cadena Hilton anunciara su nuevo hotel en el Cap Casal, un proyecto llamado Cuber House Valencia que en principio estaría operado bajo la marca Tapestry Collection. El gigante estadounidense ya había desembarcado antes en València al calor de la Copa América con un establecimiento en la avenida de Cortes Valencianas, pero dejó de operar hace más de una década y reabrió en 2011 reconvertido en Meliá. Ahora, la firma de lujo prepara una nueva apertura en el barrio del Cabanyal y la página web del proyecto ya anuncia la fecha de estreno: diciembre de 2026.

Aunque aún no admite reservas, Hilton ya ofrece detalles de su alojamiento. El hotel contará con 84 habitaciones repartidas en cuatro pisos, además de dos restaurantes. Según la web de la firma, “Cuber House Valencia estará inspirado en la herencia marítima de la zona, combinando el estilo contemporáneo con espacios comunes cuidadosamente seleccionados”. Y añade: “Estamos cerca de Las Arenas Beach y La Marina, ideal para disfrutar de experiencias locales. Entre nuestras instalaciones destaca el Lounge Club, el rooftop bar y piscina, una propuesta gastronómica de autor y gimnasio abierto las 24 horas, los 7 días de la semana”, señala la descripción.

También aporta la firma imágenes y detalles de los futuros espacios gastronómicos contenidos en el nuevo proyecto Hilton, con una veintena de hoteles abiertos actualmente en España. Dichos espacios son el Ankor Lounge Club, que abrirá todas las noches. Un restaurante llamado La Naviera con servicio de almuerzo y cena y que explorará el concepto “tapas del mundo” con productos locales y sabores internacionales. La terraza de dicha Naviera. Y un Rooftop Bar en la última planta junto a la piscina.

Aunque el nuevo hotel de la insignia Hilton todavía no ha definido su categoría, este se integrará finalmente en la cartera de Curio Collection, bajo la cual se agrupan hoteles de alta gama y lujo con diseños que remiten a la arquitectura local, de modo que cabe esperar cuatro o cinco estrellas en la fachada del nuevo edificio. Como ha venido contando Levante-EMV, el mercado hotelero ha girado al gran lujo en València, y más de un tercio de las nuevas habitaciones son de cinco estrellas con siete establecimientos nuevos. En 2028 habrá 1.653 habitaciones de cinco estrellas en el Cap i Casal (un 51,7 % más).

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Pero el empuje hotelero tiene un coste. Este nuevo proyecto de 84 habitaciones con dos restaurantes abrirá en el número 26 de la calle Mariano Cuber, uno de los puntos calientes de la saturación turística en València, donde en pocos meses se están acumulando nuevos proyectos de hoteles, apartamentos, flex livings, colivings y residencias de estudiantes. Múltiples fórmulas de estancias efímeras que, según denuncian recurrentemente los vecinos del barrio, contribuyen a disparar los precios y expulsar a los residentes con arraigo.