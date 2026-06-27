El Mercado Central de València se va a lavar la cara

La Asociación de Vendedores del Mercado Central de València son los guardianes y cuidadores de uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, si no el que más, desde el año 1986. Ellos son los responsables de la gestión del día a día del punto neurálgico de la venta de alimentos pero también, punto de de atracción turística. Así que, toca ponerse guapo.

Para ello, durante la reunión que han mantenido la presidenta de los vendedores, Merche Puchades, y los vicepresidentes Natalia Palanca y Pedro García con representantes del ayuntamiento, la alcaldesa María José Catalá y el concejal de Mercados, Santiago Ballester, se ha hecho un seguimiento de la gestión que se está realizando y se ha analizado las inversiones y acciones previstas por parte del consistorio. Entre estas actuaciones que llegarán más pronto que tarde se encuentran la rehabilitación integral de la cubierta, que la propia asociación se encarga de reparar periódicamente -cada dos o tres meses- pero que "desde la última reforma hace unos 20 años no se le había hecho una intervención total". Además de los trabajos en la cubierta, donde el cemento se ha visto afectado, también se le va a dar una lavada de cara al mercado.

Para ellos hay prevista una limpieza de las fachadas que arrancará en noviembre y finalizará en marzo del año que viene con una interrupción en diciembre por aquello de no incordiar en una de las épocas de venta más importantes del año, la Navidad.

Durante la reunión, los comerciantes han trasladado a Catalá y Ballester su satisfacción por todos los proyectos que están en marcha o en proceso de ejecución para mejorar las instalaciones de este recinto, como el de climatización y eficiencia energética, la ubicación de barreras que garanticen el control de la zona de carga y descarga y las ya mencionadas intervenciones sobre la cubierta, tanto en el exterior como en el interior, y rehabilitación de las fachadas.

Vender... pero también cuidar

Desde el año 1986 la Asociación de Vendedores del Mercado Central de València se encarga, no solo de atender a los clientes en sus paradas, sino también de las labores de mantenimiento y limpieza –tanto en horario comercial como tras finalizar la atención al público-, así como de seguridad 24 horas, garantizando a sus clientes una experiencia de compra en las mejores condiciones de limpieza y seguridad.

La asociación desempeña, además, las funciones propias como asociación de comerciantes, facilitando la compra a sus usuarios a través del servicio a domicilio, la consigna frigorífica y la sala de lactancia; ofreciendo formación e información a sus vendedores; y promoviendo diferentes campañas de publicidad y promoción que han convertido al Mercado Central de València en referente europeo de comercio al por menor de producto fresco.

Casi centenario

A apenas un par de años de cumplir un siglo de vida, el Mercado Central es una de las grandes joyas patrimoniales de la ciudad de València y uno de los principales exponentes del Modernismo.

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