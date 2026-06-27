Mónica Oltra: "Tenemos que ir en un proyecto que desborde las siglas"

La exvicepresidenta de la Generalitat en el gobierno del Botànic y futura candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra, ha llamado a que la "democracia vuelva a tomar las riendas" para "frenar" a la extrema derecha porque, según ha recalcado, "por ahí les ganaremos": "Todo pasa por tomar el poder de la democracia. ¿No es el poder del pueblo? Pues que lo sea de verdad. Y por ahí les ganaremos".

Así lo ha señalado Oltra este sábado en el evento organizado por Facua bajo el título 'Frenar a la extrema derecha', en València. La exvicepresidenta de la Generalitat ha insistido en que "regular" es clave para que la "democracia vuelva a tomar las riendas" y así poder "frenar" a la extrema derecha. "Se trata de separar los poderes" porque "no puedes tener un poder del Estado que no tiene control democrático. Por tanto, todo pasa por tomar el poder de la democracia", ha subrayado.

Mónica Oltra ha reconocido que "hace falta mucha acción, pero también hace falta mucha reflexión" porque a su parecer "no es inevitable que venga la extrema derecha": "Si no queremos, no vendrán. Yo no creo en la inevitabilidad de esto. En este país, cada vez que alguien ha dicho 'no pasarán', han pasado. Por tanto, yo no quiero frenarlos, yo quiero ganarles".

En este punto, Oltra se ha preguntado cómo ganar a la extrema derecha, ya que esta tiene, "sobre todo, dinero" y ha ironizado: "Si usted es tan patriota, haga el favor de regalar a España el dinero que va a ganar". "Regalen todos sus beneficios a España y con eso tendremos para dependencia, sanidad y educación y tendremos para todo aquello que hace la pena que merece la pena decir que uno vive en España", ha abundado.

Y ha criticado a aquellos que "son patriotas del color del dinero" porque "su patria es el color del dinero de cada moneda de los países" en los que "tienen --empresas-- 'offshore'". Para Oltra, "cualquiera que haya bajado de una patera, se compre un chupa chups y pague el IVA del chupa chups es más patriota que un señor que se lleva sus empresas a Panamá".

"Fraternidad" y "conciencia"

La futura candidata de Compromís a la Alcaldía de València ha apelado a la "fraternidad" y a la "conciencia": "De los tres aforismos --libertad, igualdad, fraternidad-- creo que en este momento hay que trabajar el de la fraternidad. Porque solo desde la fraternidad saldremos de esta, porque el mayor enemigo es el individualismo, porque solo en la colectividad tú te reconoces a ti mismo. Entonces ahí nos reconocemos, solo en la colectividad".

Y también ha reivindicado la "conciencia", ya que "no vamos a sobrevivir individualmente". "No hay salida individual. Y el que crea que tiene salida individual es el primero que caerá", ha advertido, para subrayar que ella cree que "esto va de estas juntos y unidos, en comunión": Porque el día de la dana no vino solo gente a sacar barro. Hubo mucha gente que se jugó la vida para salvar la vida de otros. Y para mí eso es la esencia del ser humano. Que ni te lo piensas. Ni te lo piensas. Y no lo conoces de nada. Pero ni te lo piensas".

También, Oltra ha reflexionado sobre los jóvenes. A su parecer, "lo primero que hay que hacer es escucharlos". "Les decimos demasiadas cosas y los escuchamos poco. Y tienen muchas cosas que decir. Hay que tenerles en cuenta no solo como 'sois el futuro'. Me parece horrorosa esa frase. Porque son presente, están vivos", ha explicado.

"La oligarquía ha declarado la guerra a la vida"

Sobre su futura candidatura a la Alcaldía de València, Oltra ha señalado que "todo lo próximo es más tuyo": "¿A quién le pone hablar del Ministerio de Defensa? ¿De la Policía Nacional?. No, pero hablar de tu sanidad, de tu educación, de tus servicios sociales... Eso que tienes tan cerca, del urbanismo de tu barrio, de si pasan coches".

Ha indicado que las competencias estatales "quedan muy lejos de tu vida cotidiana". Por eso, ha aseverado, "siempre me ha interesado más nuestra tierra" y ha agregado: "Nosotros tenemos una realidad. Nosotros estamos centrados; no tenemos la sede ni en Madrid ni en otro sitio, ya la tenemos aquí y estamos centrados en nuestra tierra".

Asimismo, Oltra ha puesto de relieve que "no" es "patriota de la siglas", sino "de las causas" y "en este momento la causa más importante es la causa humana y la lucha por la vida". "Es que en este momento la oligarquía ha declarado la guerra a la vida, a la vida de los demás. Pero más allá de esto, creo que tenemos que ir en un proyecto que desborde las siglas, donde esté todo el mundo. Pero no solo que desborde las siglas, sino que desborde a los partidos en la candidatura ganadora", ha apostillado.

Sobre la unión de partidos de izquierdas a la izquierda del PSOE, ha incidido en que ahora es "necesario" un "proyecto ilusionante" y ha resaltado que "lo importante es el qué". "Es decir, hay que cambiar esto", ha dicho, porque una puerta fuera de su quicio "no cierra". "Por mucho que le digas 'por favor, por favor, cierra', no cierra. Hay que sacarla y volverla a atornillar. O a lo mejor poner una cortina, pero hay que cambiar el qué y el objetivo", ha señalado.

Y ha agregado: "Y el objetivo tiene que ser ambicioso y no tiene que ser tímido. Tiene que ser 'vamos a por todas', pero 'vamos a por todas porque nos va la vida en ello'".

"Novela inventada"

En relación al proceso judicial que le afecta, ha considerado que su dimisión fue fruto de una "novela inventada": "La extrema derecha, medios de comunicación, una novela inventada, un juez que dice que no hay ningún indicio, una jerarquía judicial que dice sigan adelante y unos socios de gobierno que dijeron 'por ahí está la puerta, o te vas o te echo'".

"Y todo el mundo sabe cómo acabó este cuento", ha resaltado, para subrayar que, en su caso, "como no pudieron en las urnas, la liaron como la liaron" después. "¿Cuántas cosas nos tumbó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la Sección Cuarta?", se ha preguntado, para señalar a "unos señores que no aceptaron las mayorías parlamentarias".

Noticias relacionadas

"Hubo una intrusión en el poder legislativo por parte de la jerarquía judicial en este momento, que simplemente no aceptó que la mayoría democráticamente eligiera", ha sentenciado.