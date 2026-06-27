València "habla de tú a tú" con Silicon Valley

“València, ciudad de referencia en innovación urbana en el Mediterráneo, se ha sentado esta semana de tú a tú con quienes están definiendo el futuro de la inteligencia artificial en el mundo”, ha destacado la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet. La ciudad ha desplegado una misión institucional en San Francisco y Silicon Valley para abrir vías de colaboración con los principales actores globales de la IA y la tecnología, así como para contribuir al desarrollo de la estrategia de inteligencia artificial de València.

La delegación, encabezada por la concejala y vicepresidenta de Valencia Innovation Capital (VIC), Paula Llobet, junto a la Cámara de Comercio de València y Startup València, regresa con un balance que consolida a la ciudad como “un interlocutor reconocido por las grandes compañías de la IA mundial”, ha afirmado Llobet.

Según ha señalado Llobet: “Hemos ido a Silicon Valley a aprender de los mejores y a poner a la ciudad donde le corresponde: en la mesa donde se decide el futuro de la tecnología. Volvemos con vías de colaboración abiertas que nos van a permitir desplegar nuestra estrategia de inteligencia artificial junto a los socios más avanzados del planeta, y con el orgullo de comprobar el interés que despierta el modelo de innovación pública de València”.

De ciudad a ciudad: aprender de quienes ya lo están haciendo

La misión ha situado a València junto a dos de las grandes referencias del urbanismo tecnológico de Estados Unidos. La delegación se ha reunido con el Ayuntamiento de Los Ángeles, en la oficina de la alcaldesa Karen Bass, y con el Ayuntamiento de San José, corazón institucional de Silicon Valley e impulsor de la GovAI Coalition. Se trata de la mayor coalición de administraciones públicas del mundo para el uso responsable de la inteligencia artificial.

Con ambas ciudades, València ha intercambiado conocimiento, planes y experiencias sobre cómo la IA puede transformar los servicios públicos, y ha acordado mantener una colaboración estable para seguir compartiendo aprendizajes. Es un diálogo de ciudad a ciudad que coloca el modelo valenciano de innovación pública en la conversación internacional.

Uno de los resultados más destacados de la misión ha sido el interés despertado por el Sandbox Urbano de València, el entorno de innovación que permite ensayar y validar soluciones tecnológicas en la propia ciudad antes de su despliegue.

En este sentido, la concejala Paula Llobet ha afirmado: “El interés que ha generado nuestro sandbox urbano confirma que nuestra hoja de ruta es la correcta. València es pionera al abrir sus infraestructuras para que las empresas prueben tecnología real”.

Tanto en los encuentros institucionales como en las reuniones con la industria, el modelo valenciano, que articula desde La Harinera su apuesta por la innovación pública y la GovTech, ha sido reconocido como un caso de referencia. También ha abierto la puerta a futuras colaboraciones para desarrollar y escalar soluciones de inteligencia artificial al servicio de las ciudades.

Con los líderes mundiales de la IA

València se ha reunido con algunos de los principales protagonistas de la inteligencia artificial global. La delegación ha mantenido encuentros de trabajo con OpenAI, una de las compañías que está marcando el ritmo de la IA mundial, y con NVIDIA y Google, referentes tecnológicos de primer nivel. A ellos se suman compañías líderes como PayPal, en una agenda centrada en la inteligencia artificial aplicada a los servicios públicos, la gobernanza tecnológica y la innovación abierta.

De estos encuentros han surgido vías de colaboración para acompañar a València en el despliegue de su estrategia de IA, tanto en la modernización interna de la administración como en la capacitación de la ciudadanía y las pymes.

Sobre estas reuniones, Llobet ha subrayado: “Sentarnos con gigantes como OpenAI, Google o NVIDIA supone abrir una ventana de oportunidades inmensa para València. Nuestro objetivo es que todo este conocimiento llegue a nuestro tejido productivo; queremos que las pymes, los comercios y el talento de nuestra ciudad tengan a su alcance las herramientas más avanzadas para competir a nivel global”.

La delegación se ha reunido con la Universidad de Stanford, una de las instituciones que ha forjado el propio Silicon Valley. El encuentro ha permitido explorar la colaboración en formación, atracción de talento y aplicación de la IA al sector público, una pieza clave de la estrategia valenciana. “Somos conscientes de que no hay ecosistema de inteligencia artificial sin talento ni universidad”, ha apuntado Llobet.

La misión ha tenido también un fuerte componente de comunidad, ha indicado la concejala de Innovación. En un encuentro celebrado en Plug and Play, uno de los mayores hubs de innovación del mundo, la delegación se ha reunido con el ecosistema de emprendedores, directivos y startups valencianos y españoles afincados en California. Así, se han reforzado los lazos con el talento valenciano que ya destaca en Silicon Valley y se han tendido puentes para atraer su conocimiento de vuelta a la ciudad, ha explicado Llobet.

La misión se enmarca en la hoja de ruta de Valencia Innovation Capital para consolidar a València como uno de los ecosistemas tecnológicos más dinámicos de Europa. La ciudad cuenta hoy con 1.689 startups activas, más de 20.000 empleos cualificados vinculados al sector tecnológico y un récord histórico de 229 millones de euros de inversión captada en 2025, que la consolidan como el tercer polo de innovación de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

“Toda esta estrategia tiene un único fin: generar prosperidad. Consolidar a València como hub tecnológico del Mediterráneo significa atraer inversión, retener el talento de nuestros jóvenes y seguir creando empleo de calidad que beneficie al conjunto de la ciudad”, ha concluido la concejala.

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Con esta misión, València amplía su red de alianzas internacionales en un momento decisivo para la inteligencia artificial, con la finalidad de consolidarse como hub tecnológico de referencia en el Mediterráneo.