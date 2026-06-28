De los años 50 al siglo XXI: el barrio valenciano Virgen de los Desamparados se renovará por completo

El Ayuntamiento de València ultima la tramitación del proyecto de reurbanización y mejora de la accesibilidad del barrio Virgen de los Desamparados, en el distrito de L'Olivereta. El proyecto, con un presupuesto base de licitación de 6.048.761,12 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de doce meses, ya cuenta con los informes preceptivos de los servicios municipales y se encuentra en fase de supervisión técnica, paso previo a su remisión a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

Con esta actuación, el consistorio da respuesta a una demanda histórica del vecindario del barrio, construido en los años 50 para realojar a las familias damnificadas por la riada y necesitado de una renovación integral.

Según destaca el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, próxima aprobación del proyecto de reurbanización “acerca un poco más a los vecinos de este barrio a su anhelo de contar con un entorno urbano y adaptado a las necesidades de este siglo”.

Aceras más anchas y renovación de las zonas verdes para el nuevo barrio / Ayto València

Intervención integral

El proyecto propone devolver el protagonismo al espacio público y mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante una intervención integral. Así, se ampliarán y renovarán las aceras, con un ancho mínimo de dos metros, pavimento táctil (con textura para personas invidentes) y pasos de peatones adaptados a la normativa de accesibilidad universal. Además, algunas calles interiores se peatonalizarán para crear nuevos espacios de convivencia.

La propuesta contempla también reordenar el tráfico en el interior del barrio. La calle Sumacárcer cambiará de sentido para permitir el acceso de los bomberos a todas las viviendas y reducir el tráfico de paso. También se instalarán cinco nuevos hidrantes contra incendios.

Las zonas verdes que carecen de vegetación se convertirán en espacios de estancia y descanso, con nueva plantación adaptada al clima mediterráneo: se plantarán más de 100 árboles nuevos, servidos por una nueva red de riego. Por lo que se refiere a las luminarias en fachada, estas se sustituirán por columnas con tecnología LED de bajo consumo —178 nuevos puntos de luz— que mejorarán la visibilidad en las calles y en los accesos a los portales.

Las calles interiores se peatonalizarán / Ayto València

Renovación completa del saneamiento

Por lo que se refiere a las actuaciones en el subsuelo, el proyecto prevé la completa renovación de la red de saneamiento y la instalación de sistemas de drenaje sostenible integrados en las zonas verdes, que permiten absorber el agua de lluvia de forma natural y evitan los encharcamientos.

El barrio estrenará además nuevo mobiliario urbano para todas las edades —bancos, papeleras, fuentes y aparcabicis—, junto con cuatro nuevas áreas de juegos infantiles y aparatos de gimnasia biosaludable. El diseño incorpora la perspectiva de género, con itinerarios peatonales seguros, espacios bien iluminados y zonas estanciales que favorecen la convivencia.

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También se reordenará el tráfico del barrio / Ayto València

Las obras tendrán una duración prevista de doce meses una vez aprobado el proyecto y adjudicado el contrato. Durante ese periodo, el tráfico en las calles interiores se verá puntualmente afectado, si bien se garantizará en todo momento el acceso de los vehículos de emergencia y de los residentes a sus domicilios, y los puestos del mercado extraordinario de los miércoles, situados en las calles Jurats y José Maestre, se trasladarán provisionalmente durante los trabajos.