Baloncesto, waterpolo y triatlón: el deporte se suma al Orgullo con los Gay Games
Este domingo 28 de junio arrancan nueve disciplinas deportivas repartidas por distintas sedes de la ciudad
La agenda cultural también da el pistoletazo de salida con la inauguración del festival de cine queer "Pride in Motion"
C.Moreno
Tras la ceremonia de apertura en el Estadi Ciutat de València, València despliega este domingo 28 de junio la primera gran jornada de competición de los Gay Games XII. El día de hoy está repleto de pruebas deportivas y propuestas culturales que están tomando las calles, las playas y las sedes deportivas de la ciudad para dar comienzo a una semana de diversidad, respeto y celebración.
La jornada deportiva ha comenzado a primera hora de la mañana con el Triathlon Olympique en la Playa del Cabanyal y las competiciones de natación en la piscina del Parque del Oeste. A lo largo del día se están disputando también partidos de voleibol en diferentes sedes como el polideportivo Cabanyal, el pabellón Malvarrosa, el polideportivo de Nou Moles y el pabellón de Benicalap.
Por otro lado, el waterpolo tiene especial protagonismo en el polideportivo de Nou Moles y el polideportivo de Nazaret, mientras el baloncesto ocupará las instalaciones de la Universitat Politècnica de València. El Velódromo Luis Puig también concentrará buena parte de la actividad de la tarde, con tenis de mesa, artes marciales y lucha. Por último, la halterofilia se da cita en el centro deportivo La Creu del Grau.
Programación cultural
La programación cultural acompañará a las competiciones deportivas durante toda la semana. En concreto, el Meeting Point del Tramo III acoge esta tarde las Charlas Orgullosas, arrancando con «Out Loud: FLINTA Spaces Matter». Esta primera sesión de debate y sensibilización en torno a la diversidad versará sobre la importancia de los espacios en el deporte y la comunidad LGTBIQ+, centrándose en valores como la participación, la seguridad y la igualdad.
También en el Tramo III se celebra el Sport Mini Ball. Una actividad grupal de baile pensada para que los participantes compartan pista ataviados con su look deportivo: desde fútbol, tenis o atletismo hasta cheerleading, natación o pilota valenciana. Se trata de un encuentro en el que no hay categorías ni competición formal: solo música, energía, estilo y una comunidad que celebra el baile y la expresión.
Pride in Motion
Además, el Centro Cultural La Nave 3 Ribes acoge la inauguración de Pride in Motion, el festival de cine queer. Esta iniciativa es el corazón cinematográfico de los Gay Games: un festival que presenta cada día cortometrajes, largometrajes y documentales LGTBIQ+ seleccionados cuidadosamente por su calidad artística, su diversidad temática y su capacidad para emocionar y generar conversación.
Con una programación que incluye historias sobre deporte, identidades y vivencias reales, este festival permite a todo el mundo comprender las inquietudes culturales, sociales y humanas que atraviesan a la comunidad LGTBIQ+.
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