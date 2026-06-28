Dudamel aplaza su concierto del 11 de julio en València por el terremoto en Venezuela

El compositor, músico y director de orquesta Gustavo Dudamel ha aplazado el concierto que tenía previsto ofrecer el próximo 11 de julio en València al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela a causa del grave terremoto que ha afectado a su país.

La agencia Ibermúsica, responsable de la gira del maestro y de la formación, ha comunicado al Palau de la Música de València que, ante esta situación de fuerza mayor, la orquesta no puede desplazarse a España para llevar a cabo la gira programada, ha informado el Palau de la Música en un comunicado.

Asimismo, ha informado de que se está trabajando conjuntamente con Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela para encontrar una nueva fecha que permita celebrar el concierto tan pronto como las circunstancias lo hagan posible.

En un comunicado, Dudamel ha explicado que "con profunda decepción" se ven obligados a posponer una vez más su gira por España, y señala que en este momento, su responsabilidad es con el pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos a principios de esta semana.

Dudamel añade que espera "volver a programar la gira por España tan pronto como las circunstancias lo permitan", al tiempo que agradece "la comprensión y la solidaridad de todos durante este difícil momento".

El Palau expresa su solidaridad

Desde el Palau de la Música de València han expresado su solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas afectadas por esta tragedia, y se une al sentir de Gustavo Dudamel y de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela en estos difíciles momentos.

Tanto Ibermúsica como el Palau de la Música han reiterado su voluntad de reprogramar este esperado encuentro musical en cuanto las circunstancias lo permitan, y han señalado que la nueva fecha será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

El importe de las localidades se devolverá una vez finalizado el expediente administrativo correspondiente, y aquellas personas que hayan abonado el importe de sus entradas con tarjeta recibirán la devolución en la misma tarjeta con la que realizaron el pago.

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