Los Gay Games han arrancado en València como una celebración para más de diez mil deportistas y también como un espacio de libertad para algunos que proceden de países con menos avances sociales que España. La organización visibilizó ayer los casos de deportistas becados que proceden de países latinoamericanos y del Líbano, donde todavía tienen que conseguir avances.

Es el caso del esgrimista libanés Beshara Samne, que subrayó que el hecho de estar en los Gay Games como personas 'queer' supone un paso histórico. "Es un hito en la historia del movimiento LGBTQ+ libanés", insistió. Beshara Samne lamentó: "En el Líbano ser LGTBQ+ todavía no es algo aceptado, de hecho sigue siendo ilegal. La gente puede ir a la cárcel por serlo", lamentó.

El deportista añadió que a veces sufren agresiones y no pueden ir a denunciar simplemente por su condición de LGBT. "Se cometen muchas violaciones de nuestros derechos, pero la comunidad no guarda silencio. Somos uno de los países árabes más conocidos por nuestra resiliencia. Allí no celebramos el Orgullo, por eso es muy importante estar aquí", afirmó.

Beshara Samne incidió en que los deportistas libaneses LGTBQ+ comparten la invisibilidad y el hecho de llevar una doble vida. "Muchos de nosotros no podemos mostrarnos tal como somos ante nuestros compañeros de equipo o entrenadores. Tenemos miedo de salir del armario debido a las posibles consecuencias, por eso son tan importantes los Gay Games. Estar en los Gay Games es una declaración de que existimos y luchamos para ser aceptados", indicó el esgrimista libanés.

Importancia de los Gay Games

Jon Landa, español miembro del comité organizador local de los Gay Games València 2026, coincidió con Samne en la importancia para la comunidad LGTBI+ de poder celebrar la práctica del deporte con libertad plena. "En algunos países puede ser un peligro mostrarte como eres. Los Gay Games dan a los deportistas la oportunidad de ser quienes de verdad son y sentir una protección. Lo que en el colectivo llamamos sentir que València es un espacio seguro: en las canchas, en las pistas de atletismo o en el estadio".

El miembro del comité organizador explicó que se ofrecen 88 becas para que deportistas como Beshara Samne puedan acudir a la competición. "El legado que se llevan es haber conocido a gente como ellos de los que pueden aprender a crear el tejido social en el deporte", señaló. De hecho, uno de los objetivos es que los becados se conviertan en líderes dentro de sus comunidades.

"El tejido asociativo deportivo queer de la ciudad de València nació en los Gay Games de 2002 en Sídney. De allí salió el germen de lo que hoy en día es Samarucs, un club deportivo que acaba de cumplir 23 años de historia", apuntó Jon Landa.

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Líder en México

Una de las personas becadas que se ha convertido en líder en su comunidad es la mujer trans mexicana Noemí Arzate Miranda. Es jugadora de fútbol y hasta hace unos años nunca pensó en que podía practicar libremente el deporte por la "violencia sistémica" que sufren las mujeres trans en México. "Gracias a la experiencia que tuve en los Gay Games de Francia hace ocho años pude convertirme en embajadora y activista, e impulsar el deporte inclusivo dentro de mi comunidad", señaló.