València se vuelca con Venezuela: una emotiva vigilia por las víctimas del terremoto

Cuando se está 7.000 kilómetros de tu país, solo queda la unión, la solidaridad y la fe ante una catástrofe como la que ha asolado Venezuela, tras el terremoto que ya lleva más de 1.400 fallecidos y 3.200 heridos.

La Plaza de la Virgen de València se convirtió este domingo en un espacio de recogimiento y solidaridad con Venezuela. Numerosas personas participaron en la vigilia convocada por la Asociación de Venezolanos en Valencia (AVEC) para rendir homenaje a las víctimas del devastador terremoto que ha sacudido el país sudamericano y expresar su apoyo a los miles de afectados. No estaban solos, con ellos muchos valencianos y valencianas, puesto que no hay que olvidar que entre los fallecidos hay nueve españoles y que 152 siguen desaparecidos. Aquí, la dana ya dejó patente que las catástrofes no entienden de fronteras y, por suerte, la solidaridad tampoco.

Con velas encendidas y banderas venezolanas, los asistentes guardaron varios minutos de silencio y compartieron un acto de oración en recuerdo de los fallecidos, los desaparecidos y sus familias.

La vigilia se celebró mientras continúa agravándose el balance de la catástrofe. Según las últimas cifras difundidas por las autoridades, el terremoto deja ya más de 1.400 fallecidos y más de 3.200 heridos, mientras prosiguen las labores de búsqueda entre los edificios derrumbados. Entre las víctimas también hay ciudadanos españoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado nueve españoles fallecidos y mantiene la búsqueda de 152 desaparecidos, cifras todavía provisionales a la espera de que avancen los trabajos de identificación y rescate.

Mensajes pegados en una imagen de Cristo Cruzificado, durante la vigilia en València. / Francisco Calabuig

Durante el acto, los organizadores trasladaron un mensaje de esperanza y unidad, al tiempo que recordaron que muchas familias residentes en València siguen pendientes de conocer el paradero de sus seres queridos e intentan mantener contacto diario con familiares en las zonas afectadas, siguiendo las noticias con incertidumbre.

Recogida de alimentos

La jornada también sirvió para reforzar la campaña de ayuda humanitaria impulsada por AVEC, que ha comenzado a recoger alimentos no perecederos y material sanitario para enviarlos a Venezuela en cuanto sea posible. Las personas interesadas pueden dejar sus donaciones en dos puntos de Valencia: el bajo derecha del número 66 de la avenida Amado Granell Mesado y el número 29 de la avenida Burjassot, en Tastau Gastro Bar.

Una mujer rodeada conla bandera venezolana no puede contener las lágrimas en València. / Francisco Calabuig

La tragedia ha vuelto a estrechar los lazos entre València y Venezuela. Aunque la capital valenciana y Caracas están separadas por cerca de 6.900 kilómetros en línea recta, la distancia quedó este domingo reducida a un gesto de solidaridad compartido. La ciudad, que alberga una de las comunidades venezolanas más numerosas de España, respondió a la convocatoria con un homenaje marcado por el silencio, las velas y la emoción, en recuerdo de quienes perdieron la vida y de quienes aún permanecen desaparecidos.