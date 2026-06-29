Amparito Roca por la diversidad

Los Gay Games de València han iniciado la semana no solo con la competición ya a pleno rendimiento, sino con la parte cultural, reivindicativa, visibilizadora y festiva. Para ello, la "Banda per la Diversitat" recorrió el centro de la ciudad desafiando sobre todo a la falta de humanidad del día. El sofocante calor acompañaba al grupo artístico, formado para la ocasión en música, coro y cheer. Siendo València una ciudad normalmente tomada por los turistas, no era el lunes de final de mes el día más concurrido en el centro, del que se huyó ante la desmesurada temperatura.

Lo tenían claro también los propios artistas, no pocos de los cuales también participan en los eventos deportivos. Porque, por ejemplo, el inicio fue en la Plaza de la Virgen, pero cucamente se marcharon a la fuente del canónigo Liñán, a cubierto de la sombrita que dan los árboles. "Pero hemos venido preparados porque sabíamos lo que no esperaba" aseguraba una de las responsables del grupo. "Nos hemos puesto crema solar, llevamos agua...". En la Plaza del Mercado Central había poca oportunidad para la imaginación y más siendo lunes, porque una parte del espacio estaba tomado por el mercadillo. La gerente del Mercado, Cristina Oliete, esperaba al grupo para acomodarlos junto en las escaleras, normalmente prohibidas para detenerse. Tampoco era una jornada de gran llenazo. A los pies se desplegó la bandera arco iris del Mercado: "Orgull de la nostra diversitat".

Festival de música en la calle por los Gay Games /

"Encantados de tocar Amparito Roca"

El repertorio incluía piezas universales. Nada como un Dancing Queen para animar al público general. O un "We are Family", de Edwards y Rodgers, todo un himno LGBTIQ+. Pero también sonaba el "València" de Padilla y, sobre todo, "Amparito Roca". Australianos, estadounidenses, canadienses, alemanes, británicos, alemanes y españoles formaban parte de un grupo musical unido para la ocasión. "Cada uno ha estado tocando por separado y después hacíamos puestas en común ensayando por zoom" aseguraba Courney, la responsable del colectivo orquestal. "Amparito Roca lo elegí mucho antes de venir para entender la cultura de València, porque es un auténtico himno aquí, pero también es una pieza universal. Y de verdad que es conocido en todo el mundo. Cuando contactamos a los músicos estaban encantados de tocarlo". Asegura que estos conciertos son "un intercambio cultural de un lenguaje universal como es la música. Y la ciudad que nos ha recibido merece que la honremos con la música". Algún desafine no empañaba el entusiasmo con el que los músicos tocaron la inconfundible partitura. Mientras, el cortejo exhibía estridentes cubos para pedir ayuda económica. "Las donaciones son para apoyar a quienes necesitan ayuda en la ciudad de origen" aseguraba Sarah, otra de las responsables de la comitiva. En este caso llevaba las pegatinas del Comité Antisida de València.

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Festival de coros

Ya en el Mundial de Fútbol de 1982 hubo un programa paralelo llamado Mundial Cultural. Se quedó como marca para acompañar a los grandes eventos deportivos una oferta alternativa de actividades recreativas o culturales. En los Gay Games se aplica tanto como la propia competición deportiva. Los deportistas que aún no tienen participación o los que sobrevivieron a la sofocante jornada, especialmente los que jugaban al aire libre, podían asistir también a las Charlas Orgullosas y, ya a última hora, sobre las nueve de la noche, a la València Queer Fashion Show, todo ello en el Tramo III del Jardín del Turia, con los atelier de JustinCarV, Modis Studio, David Juan y Jaime Piquer. Este martes está agendado el Festival de Coros en Les Arts -a las siete y media con entrada libre pero reserva obligatoria previa-.