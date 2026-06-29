El barrio de La Malvarrosa gana más de cien empleos con la apertura del nuevo hotel Intelier Malvarrosa Plaza

El barrio de La Malvarrosa acogerá en julio el primer establecimiento de Intelier Hotels & Suites en la ciudad de Valencia. Intelier Malvarrosa Plaza nace con una vocación clara: contribuir al dinamismo económico del entorno, generar empleo de calidad para las personas del barrio y sus alrededores, y construir una relación duradera con la comunidad que lo acoge.

La puesta en marcha del hotel supondrá la creación de más de cien puestos de trabajo directos e indirectos en áreas como recepción, atención al cliente, restauración y mantenimiento. En el proceso de selección se priorizará la contratación de personas residentes en el barrio y en los entornos próximos, con el objetivo de que el hotel sea también una fuente real de oportunidades para quienes viven aquí.

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la propuesta gastronómica del hotel. / ED

Además del empleo directo, el hotel trabaja desde su construcción con artesanos y empresas locales cuya presencia formará parte de la identidad del establecimiento. El barrio tiene un tejido creativo y productivo singular, e Intelier Malvarrosa Plaza quiere ser un espacio donde eso se note: en los materiales, en los productos y en las personas.

Con 170 habitaciones y una arquitectura contemporánea que dialoga con el entorno marítimo, el hotel ocupará una ubicación privilegiada a pocas calles de la playa de la Malvarrosa. Contará con una propuesta de servicios pensada tanto para visitantes como para quienes quieran disfrutar de sus espacios sin necesidad de hospedarse, con el objetivo de que el hotel sea un punto de encuentro también para el barrio y la ciudad.

Desde Intelier compartimos la convicción de que un hotel que abre en un distrito con la identidad y la historia del Poblats Maritims tiene una responsabilidad especial. No se trata solo de ofrecer un servicio de alojamiento: se trata de llegar con respeto, contribuir de forma concreta y estar dispuestos a aprender del lugar y su trayectoria.

Intelier Malvarrosa cuenta con una arquitectura contemporánea que dialoga con el entorno marítimo. / ED

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la propuesta gastronómica del hotel, que marcará aún más la personalidad y el arraigo por lo nuestro. Y que también ha sido diseñada con criterios de integración, sostenibilidad y de colaboración con el entorno.

Sobre Intelier Hotels & Suites

Intelier Hotels & Suites trabaja con el firme objetivo de ofrecer experiencias únicas a sus huéspedes. Desde 1963, con la apertura de su primer hotel, no han dejado de crecer. Más de 60 años después, son referentes en gestión, con distintos tipos de alojamiento que destacan por su calidad.

Actualmente gestionan doce establecimientos con personalidad propia, ubicados en seis comunidades autónomas.