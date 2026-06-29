El barrio de Tendetes tendrá nuevos espacios verdes, aceras más anchas y otro carril bici

El Ayuntamiento de València ya tiene listo el proyecto de reurbanización y mejora de la accesibilidad del barrio de Tendetes, en el distrito de Campanar, y próximamente se iniciará el proceso de emisión de informes por parte de los servicios municipales implicados. En el mismo caso está el barrio Virgen de los Desamparados. Ambos estaban dentro del programa de ayudas de la Unión Europea.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha informado hoy de este proyecto de Tendetes, “que prevé renovar por completo el espacio público del barrio”, con un presupuesto base de licitación de 4.789.197,18 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de dieciséis meses. “En concreto, se ampliarán y mejorarán las aceras, se reordenará el tráfico y el aparcamiento, se incorporarán nuevas zonas verdes y arbolado y se renovarán los servicios urbanos, ha indicado.

El proyecto parte de la situación actual del barrio, con aceras estrechas, calles con escasa presencia de verde y un espacio público que necesita una puesta al día. La actuación ampliará y renovará las aceras (con 2.687 m² más de superficie de acera, un 59,81 % adicional) con pavimentos antideslizantes, pavimento táctil y pasos de peatones adaptados a la normativa de accesibilidad. También se reordenarán las calzadas y el aparcamiento y se incorporará un nuevo tramo de carril bici en la calle Joaquín Ballester, que conectará el barrio con la red ciclista del entorno.

“Una de las grandes novedades del proyecto es la creación de un nuevo espacio verde de convivencia en la calle Enrique Gaspar, con zona ajardinada, juegos infantiles, bancos y una nueva fuente, pensado como lugar de encuentro para todas las edades en un barrio que reclama más zonas verdes”, ha destacado el concejal.

Más árboles y alumbrado renovado

En conjunto, la actuación incorporará 114 árboles nuevos y plantaciones adaptadas al clima mediterráneo, con una red de riego “eficiente” y sistemas que aprovechan el agua de lluvia para reducir el consumo y evitar encharcamientos. El alumbrado se renovará con tecnología LED de bajo consumo para mejorar la visibilidad y la seguridad en las calles, y el barrio estrenará nuevo mobiliario urbano (bancos, papeleras, fuentes y aparcabicis).

El diseño reordena también la movilidad para garantizar el acceso de los bomberos y de los vehículos de emergencia a todas las viviendas, e incorpora dos nuevos hidrantes contra incendios. “La propuesta integra la perspectiva de género, con itinerarios peatonales seguros, espacios bien iluminados y zonas de estancia que favorecen la convivencia vecinal”, ha concluido el edil.

En el caso del barrio Virgen de los desamparados, creado para realojar a los damnificados de la riada de 1957, la filosofía es la misma y el presupuesto supera los seis millones de euros.

Críticas de Compromís: falta la vivienda

Precisamente, Compromís ha explicado que las dos actuaciones que ha presentado el gobierno de Catalá para la reurbanización de los barrios de Tendetes y Virgen de los Desamparados "están centradas exclusivamente en aceras, arbolado y alumbrado, un proyecto que en conjunto suma 10.837.958 euros y que llega tres años tarde". "Hay que recordar que el gobierno de María José Catalá renunció al plan integral de rehabilitación de estos mismos barrios presentado por Joan Ribó, que contaba con financiación de fondos europeos".

El caso de Tendetes y Virgen de los Desamparados es, para la formación valencianista, el ejemplo más claro de una oportunidad perdida y "un olvido imperdonable". "Durante el mandato anterior se diseñó una actuación integral de rehabilitación residencial y mejora del espacio público para la zona, financiada con fondos europeos por un total de 22 millones de euros. El gobierno de Catalá renunció a esa financiación con el argumento de que asumiría las actuaciones con recursos municipales propios. Años después, ese plan alternativo no existe y llega a medias, dejando colgado al vecindario", lamenta la portavoz de Compromís, Papi Robles.

"No podemos creer que las ‘pensaetes’ de Catalá pongan fin a esto, proyectos mutilados que acaban perjudicando al vecindario de València. Tendetes y Virgen de los Desamparados necesitaban una actuación integral, no una operación de maquillaje, que es lo único que sabe hacer Catalá. Todas las marchas atrás que hace Catalá acaban mal. No merecemos una alcaldesa que solo se preocupa por la imagen, pero no por el bienestar de la ciudadanía", ha denunciado Robles.

La concejala recuerda, además, que Catalá tampoco dice nada sobre si optará al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Real Decreto 326/2026, que dedica una línea específica a la regeneración urbana con preferencia expresa para zonas degradadas o en declive como Tendetes.

Un mapa de barrios que esperan

Compromís ya planteó que el Ayuntamiento recuperara la figura de las ARRU, no solo para Tendetes o Virgen de los Desamparados, sino para todos los barrios de la ciudad que lo necesiten, como pueden ser Cabanyal-Canyamelar, la Malva-rosa, el Grau y Natzaret, en el caso de la zona marítima, pero también Orriols, Sant Marcel·lí, Aiora, Fontsanta, Torrefiel, Benicalap y Ciutat Fallera como posibles áreas de regeneración, con el apoyo de la Generalitat, sin perjuicio de la incorporación de otros ámbitos que reúnan las condiciones técnicas adecuadas.