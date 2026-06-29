Cierra el complejo deportivo de Abastos: fechas y alternativas para los usuarios

El Complejo Deportivo y Cultural de Abastos cierra sus puertas para iniciar los trabajos de remodelación integral anunciados por el Ayuntamiento de València el pasado mes de abril. Desde el año 2018, el complejo mantenía caducada la gestión de la instalación, una condición que ha repercutido en la calidad y la experiencia deportiva de los usuarios. “El pasado 17 de abril aprobamos en la Junta de Gobierno la adjudicación del nuevo contrato de concesión de servicios de las instalaciones deportivas de Abastos, que incluye tanto las obras de reforma integral como la dotación de todo el equipamiento necesario para la práctica deportiva”, ha recordado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

Para hacer posible esta intervención, el actual centro deportivo cesará su actividad este martes 30 de junio. “Las personas usuarias son nuestra prioridad, por eso tendrán inscripción preferente en la reapertura del complejo; para ello solamente deberán acreditar su condición de persona usuaria en el momento del cierre de la instalación”, ha adelantado la concejala.

Además, todas las personas abonadas que deseen continuar su actividad en otra instalación deportiva municipal durante el periodo de cierre de Abastos (se calcula que las obras durarán nueve meses) podrán beneficiarse de matrícula gratuita en cualquier instalación de gestión directa de la Fundación Deportiva Municipal, como el Polideportivo de El Carmen, y en algunas de gestión indirecta, como el Polideportivo de Nou Moles, el Complejo Deportivo Cultural de Patraix y el Polideportivo de Benimàmet.

Poner orden

“Con este esfuerzo administrativo, desde el gobierno municipal ponemos orden en una instalación emblemática de nuestra ciudad, un espacio vital para la práctica deportiva de nuestros vecinos y vecinas”, ha explicado la concejala. La nueva concesionaria operará bajo la marca SUMA Fitness Club, empresa que actualmente gestiona la Piscina de València, y gestionará el complejo durante los próximos años. Además de la gestión, la nueva concesionaria asumirá la reforma del complejo, con una inversión superior a los 8 millones de euros.

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“Damos un paso histórico en la rehabilitación y recuperación de una instalación clave para los vecinos de Abastos, poniendo fin al legado de la izquierda valenciana en esta instalación: una concesión caducada desde 2018 y ninguna hoja de ruta para solucionarlo”, ha recordado Rocío Gil.