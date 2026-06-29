El prestigioso dibujante Paco Roca homenajeará a los voluntarios de la dana con un monumento en La Torre

València rendirá homenaje este año a los voluntarios de la dana de 29 de octubre de 2024. El Ayuntamiento ha encomendado al prestigioso dibujante valenciano Paco Roca el diseño, la producción y la instalación de un monumento en reconocimiento a los miles de personas que participaron en las tareas de voluntariado en las tres pedanías de la ciudad afectadas por las inundaciones y en otras poblaciones de su área metropolitana. La iniciativa, con un importe económico de 50.600 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses, fue elegida en la última edición de los presupuestos participativos “VLC Participa” (2025/26).

“Los voluntarios hicieron de la DANA una de las mayores manifestaciones de solidaridad que se recuerdan en mucho tiempo, dejando una huella emocional y social imborrable en nuestra tierra”,ha declarado el Concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno. “El citado monumento es un necesario acto de reconocimiento público y de gratitud hacia todos ellos y permitirá fijar en el espacio urbano un recuerdo tangible de lo ocurrido y de la excepcional respuesta de cooperación, empatía y de compromiso cívico que convirtió al pueblo valenciano en un sobresaliente ejemplo de resiliencia”.

La futura escultura tendrá una altura de 220 centímetros y se situará en la Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, en la pedanía de La Torre. Como es sabido, en los días posteriores a la catástrofe el Ayuntamiento de València habilitó un punto de coordinación de voluntarios en dicho emplazamiento, auténtica puerta de entrada a las zonas damnificadas y desde el que se canalizaron numerosas solicitudes vecinales de ayuda y se facilitó material de autoprotección y de limpieza a los voluntarios venidos de todas las partes del mundo, en paralelo al reparto de comida y de otros artículos de primera necesidad a la población.

El monumento será una recreación exacta en bronce del mural existente en la fachada del Teatro La Rambleta, centro logístico de la oleada de solidaridad que se extendió por todos los barrios de la ciudad.Con 16 metros de altura y 7 de anchura, el referido mural,promovido porla Asociación de Vecinos de San Marcelino,con el apoyo del Consistorio,es obra de los artistas valencianos Paco Roca y Martín Forés, y fue sufragado por la iniciativa privada. En él,se representa a una joven voluntaria con la ropa salpicada de barro que camina decidida mirando al frente, mientras sostiene con una mano un barreño y con la otra una escoba.

Al existir una creación artística original protegida por derechos de autor, se considera esencial que la obra sea realizada por el mismo creador para preservar su integridad estética y conceptual.Caberecordarque la ejecución material del futuro monumento forma parte del proceso creativo del artista, siendo inseparable de la concepción original y de las decisiones quecorresponden exclusivamente a su autor.Al encargarse también de la escultura,se garantiza una continuidad creativa entre la obra bidimensional y su traducción al volumen, reduciendo el riesgo de interpretaciones que puedan alterar aspectos esenciales del diseño.

Uno de los dibujantes españoles más reconocidos en el panorama internacional

Autor de títulos míticos, Paco Roca está considerado como uno de los historietistas y dibujantes españoles más reconocidos e influyentes en el panorama internacional actual, estan-do traducida su obra en más de una docena de países. Además, compagina su tiempo con la ilustración, la impartición de charlas y la colaboración en radio. En el terreno de la novela gráfica, su andadura se inició en la editorial La Cúpula, con la publicación primero de historias cortas y de portadas en Kiss Cómix y después de la serie Road Cartoons en El Víbora, uniendo a partir de entonces prácticamente toda su producción a la editorial Astiberri.

Entre su bibliografía, destacan Arrugas (2007), obra que le catapultó al éxito y que le valió el Premio Nacional de Cómic en 2008;Los surcos del azar (2013),Premio del Salón del Có-mic de Barcelona; La encrucijada (2017), Premio Eisner a la mejor obra extranjera; Regreso al Edén (2020),premio de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España; Memorias de un dibujante en pijama (2022) o, más recientemente, El abismo del olvido (2024).Algunos de sus cómics han sido llevados al audiovisual,como Arrugas (Ignacio Ferreras, 2011), ganador del Goya a la mejor película de animación y al mejor guion adaptado.

Asimismo, se han realizado numerosas muestras de su trabajo en instituciones de la talla del IVAM, el MuVIM, Las Naves, la Fundación Telefónica de Madrid, el Centro de Historias de Zaragoza, el Salón Internacional del Cómic de Barcelona o del Festival Internacional de Bande Dessinée de Angoulême y en Institutos Cervantes de todo el mundo. En otro orden de cosas, Paco Roca es autor, junto al pintor Martín Forés, de diversos murales de arte urbano en los barrios de Nazaret y de San Marcelino, en la Facultad de Derecho de la Universitat de València, así como en otros municipios españoles como Avilés o Cuenca.

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En 2014, el Ayuntamiento de València nombró a Paco Roca Hijo Predilecto de la ciudad y, en 2023, le concedió el Premio al Mérito Cultural Ciutat de València. Dos años antes, fue premiado con la Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Cultural y, también en 2021, con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el máximo galardón que concede el Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Cultura, en el campo de la creación artística y cultural, el desarrollo y difusión del arte, y de la conservación del patrimonio histórico. Por último, desde el año 2024 es miembro del Patronato de la Biblioteca Nacional.