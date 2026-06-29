El PSPV insiste en el Corredor Verde con el tráfico canalizado por San Vicente y la Carrera de Malilla

Una vez presentada la planta viaria del futuro Bulevar García Lorca, es decir, la franja de terreno que quedará en superficie cuando estén soterradas las vías del tren, la oposición mantiene su opción de convertir esa franja en un Corredor verde, sin tráfico. El plan municipal contempla la creación de un corredor con dos carriles de tráfico convencional y uno para el transporte público con la idea de dar servicio a las 16.000 personas que se irán a vivir a la zona. Pero el PSPV cree que ese tráfico se puede canalizar de otra forma sin afectar al corredor, concretamente canalizando la circulación por la calle San Vicente y la Carrera de Malilla.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha presentado una moción al pleno para que se rehaga el informe sobre el Corredor Verde incorporando todas las variables y no solo con las premisas impuestas por Catalá “para justificar su obsesión de llenar toda la ciudad de coches”. Sanjuan, que ha estado acompañado de la concejala Elisa Valía, ha hecho hincapié en que esta es una decisión histórica de la ciudad equiparable a la del Jardín del Turia o la protección del Saler “y no se puede despachar con informes trucados”.

“Se ha intentado prefabricar un informe técnico que justificara la decisión política de meter coches debido a que el debate político lo tenían perdido porque hay casi 50.000 firmas de vecinos y vecinas que han exigido que eso sea el nuevo jardín del Turia y no una autovía urbana. Pero se han encontrado con que, incluso así, con sus criterios trucados, hay soluciones alternativas para poder salvar el Corredor Verde que ni se contemplan”, ha añadido.

El Corredor Verde no es imposible

En este sentido, los socialistas proponen una solución basada en el propio estudio de movilidad del Ayuntamiento, que evidenciaría que el Corredor Verde no solo es posible, sino que es la mejor opción. "El plan municipal -explica Sanjuan- da como solución un sistema binario de entrada y salida de la cuidad, con la entrada a través de San Vicente y la salida a través del Bulevar. Pero en el estudio en ningún momento dice que la salida tenga que realizarse por el bulevar, pudiendo hacerse a través de la carrera de Malilla. De esta forma, el sistema binario propuesto por Catalá como solución funcionaría igualmente sin tocar el Corredor Verde".

El responsable socialista ha insistido en que "se ha tratado de vestir técnicamente lo que, en realidad, es una decisión política". “Este es, probablemente, el desarrollo urbanístico verde del siglo para la ciudad de València. No va haber otra oportunidad como esta. No va a existir un soterramiento de vías que cubra la mitad de la ciudad para poder generar un gran espacio verde. València tuvo el Jardín del Turia como gran debate y ahora tiene el Corredor Verde como gran debate en el año 2026. Y lo que tenemos que decidir aquí es si queremos un Jardín del Turia o un modelo parecido, por ejemplo, al de Blasco Ibáñez, donde hay zonas verdes que prácticamente están en desuso porque están rodeadas de coches y atravesadas por carriles”, ha finalizado.

Por su parte, Elisa Valía ha subrayado que el estudio que ha presentado el gobierno de Catalá no analiza con neutralidad todas las alternativas posibles. “Es un informe sesgado y muy cuestionable porque no se ha hecho para decidir libremente entre la mejor opción sino que lo que se ha intentado es vestir una obsesión de María José Catalá por los coches con un informe técnico”, ha dicho.

39.000 coches fantasma

Entre los motivos para cuestionar las conclusiones municipales, Valía ha hecho referencia a que el documento ha basado los análisis de tráfico en el anterior diseño de Pérez Galdós y no en el actual que establece una reducción de carriles. “El estudio trucado de Catalá toma de referencia la intensidad de tráfico previa a la reurbanización y para que las conclusiones sean certeras entendemos que resulta imprescindible que la simulación que se hace en este estudio incorpore los datos reales derivados de la reurbanización de Pérez Galdos”, ha sostenido.

En segundo lugar, ha añadido que la simulación no contempla el impacto que puede tener la aplicación efectiva de una Zona de Bajas Emisiones, la implantación de estacionamiento para residentes o una mejora del transporte público y de la red ciclista.

En cuanto al tráfico previsto, Valía ha criticado que se calcule un flujo de 39.000 coches más en la zona a pesar de que ninguna estadística municipal se ajusta a este volumen desproporcionado. “En el PAI del Corredor Verde se van a construir 5.000 viviendas y en València la media actual establece que hay 0,83 vehículos por vivienda. Así que no se entiende este cálculo de nuevos coches que ha hecho el gobierno municipal, ni tan siquiera creyéndose que la fiebre procoche de Catalá vaya a contagiar a todo el mundo”.

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Ante esta situación, el grupo socialista ha instado a través de su moción a que se rehaga el estudio incorporando un análisis completo con las nuevas propuestas, que se añadan los datos actualizados de tráfico derivados de la nueva sección de Giorgeta y Pérez Galdós tras su reurbanización, así como escenarios que contemplen la aplicación efectiva de la Zona de Bajas Emisiones, la implantación de estacionamiento para residentes, informes de ruido y seguridad vial y, finalmente, un "verdadero proceso participativo que el gobierno de Catalá ha omitido a pesar de que la plataforma por el Corredor Verde sin coches ha recogido casi 50.000 firmas".