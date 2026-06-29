Las rebajas de verano llegan a Aqua Multiespacio con las mejores ofertas, gastronomía al aire libre y ocio para toda la familia

Las rebajas de verano ya han comenzado en Aqua Multiespacio y todos los establecimientos del centro comercial ofrecen descuentos para disfrutar de una de las campañas comerciales más esperadas del año. Moda, complementos, tecnología, belleza y mucho más esperan a los visitantes con atractivas promociones.

Tras una intensa jornada de compras, la amplia oferta de restauración invita a hacer una pausa y disfrutar de las terrazas "a la fresca", el plan perfecto para las tardes y noches de verano en Valencia.

Además, los más pequeños podrán seguir divirtiéndose durante las vacaciones en la Lego Fan Factory, un espacio gratuito donde podrán dar rienda suelta a su creatividad mientras las familias disfrutan de su visita al centro.

Aqua Multiespacio recuerda también que permanece abierto todos los domingos y festivos hasta final de año, facilitando así las compras y el ocio durante toda la temporada.

El centro continúa renovando su oferta comercial para ofrecer la mejor experiencia a sus visitantes. Hace apenas un mes abrió sus puertas la nueva zapatería Andares y, recientemente, el restaurante La Tagliatella ha culminado una renovación integral de sus instalaciones, ofreciendo un espacio completamente actualizado para disfrutar de la mejor gastronomía italiana.

Con compras, ocio, restauración y las mejores ofertas del verano, Aqua Multiespacio se consolida como uno de los destinos de referencia para disfrutar del verano en Valencia.