"València sabe lo que es sufrir y recibimos mucha solidaridad" y ahora la devuelve: el ayuntamiento destina los primeros 100.000 euros de ayuda a Venezuela

Tras el minuto de silencio que se ha convocado en todos los ayuntamientos del país en muestra de solidaridad con todas las víctimas de los terremotos que han asolado Venezuela, en el que por supuesto ha participado València, la alcaldesa de la ciudad María José Catalá ha anunciado que el ayuntamiento ha dado "luz verde" para disponer de "los primeros 100.000 euros" destinados al país damnificado para las labores de ayuda que se necesiten en esta etapa, que según ha indicado la primera edil, son las relacionadas con la asistencia a la infancia.

Catalá ha asegurado que este importe perteneciente a las partidas con concepto de emergencias humanitarias con las que cuenta la corporación municipal, se distribuirá con la colaboración de las asociaciones que trabajan en la zona y con las que el ayuntamiento se encuentra en contacto. También el diálogo es constante, ha explicado Catalá, con las entidades que representan al pueblo venezolano en València y que "nos transmiten sus inquietudes y necesidades".

"València sabe lo que es sufrir, vivimos una dana terrible y recibimos mucha solidaridad y apoyo y por eso pusimos desde el primer minuto la maquinaria del ayuntamiento a trabajar", ha asegurado la alcaldesa. De ahí que de forma casi inmediata se ofreciera al Ministerio y se preparara la unidad especializada del cuerpo de Bomberos de València junto con la unidad canina de búsqueda de desaparecidos y de rescate, para partir hacia Venezuela, aunque finalmente no pudo salir hacia Caracas debido al mal estado del aeropuerto de destino.

Ahora, que las necesidades van evolucionando, ya no es tan necesario el desplazamiento de unidades especializadas en rescate sino la asistencia, en este caso, a la infancia, "hay niños que han perdido a sus padres y necesitan atención" tal como trasladan las asociaciones y entidades del lugar.

Catalá ha explicado que la semana pasada se reunió el comité que se ha creado por parte de la Generalitat y que está conformado por las tres diputaciones y las tres capitales de provincia en el que trabajan de forma organizada para coordinar la ayuda que se destina a Venezuela.

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"La tragedia es indescriptible y vamos a ayudar en lo que haga falta", ha asegurado la alcaldesa quien ha comentado que el consistorio asistirá en lo que sea necesario y que previsiblemente en la próxima fase sea más necesaria el apoyo en materia de reconstrucción "y ahí estará València".