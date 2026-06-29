El lujo en ruinas del Sidi Saler de València sale a la luz: un vídeo muestra el estado del hotel por dentro

El creador de contenido y youtuber Ferran Zafrilla ha cumplido el sueño de muchos curiosos y de todos los amantes del Urbex (la práctica de colarse y documentar espacios abandonados). Y es que Zafrilla se ha colado en el Sidi Saler, el hotel que en su día fue el máximo exponente del lujo en València y que lleva más de 15 años cerrado y en un estado de abandono preocupante.

Este establecimiento, que se está fuera de ordenación por ubicarse en zona de dominio público marítimo-terrestre afectada por la Ley de Costas, se encuentra inmerso en un calvario sin fin de recursos judiciales. Mientras tanto, la degradación de las instalaciones es apreciable por fuera pero absolutamente escandalosa por dentro. Y esto se ha podido comprobar gracias a la grabación que este joven creador de contenido para redes sociales ha realizado colándose en el interior del hotel.

Esquivando al servicio de seguridad que vigila el lugar, Zafrilla y un cámara han recorrido de arriba a abajo el Sidi Saler. Habitaciones desvencijadas, techos caídos y cientos de cascotes habitan el lugar que hasta hace unos años hospedaron a lo más granado de la sociedad internacional. Estrellas como los cantantes Tina Turner o Sting pasaron algunos días en este alojamiento 5 estrellas. No en vano, el Sidi Saler que fue inaugurado en el año 1975 contaba con spa, peluquería, gimnasio, servicio de lavandería, consultorio médico y un completo abanico de servicios que dejaban patente que no se trataba de un alojamiento cualquiera. En realidad nunca lo fue aunque solo fuese por su ubicación en pleno corazón del Parque Natural de l'Albufera y en primerísima línea de playa.

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Ahora, gracias a este contenido, es posible recorrer sus estancias que pese a la ruina aún conservan ese halo de elitismo preservado en los pianos que ambientaban los salones, las cartas del bar de cócteles que ofrecían las bebidas más exquisitas, las suites del hotel y las impresionantes lámparas de cristal que adornaban las zonas comunes.