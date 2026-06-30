Los apetecibles solares del centro de València, preparados para acoger viviendas

Pasear por el mismísimo centro de València y encontrar solares que no albergan edificios en su interior puede producir sensaciones contradictorias. Por una parte estupefacción por lo extraño de que las grúas no se hayan abalanzado sobre un terreno vacío susceptible de ser construido; por otra, un poco de indignación ante la flagrante falta de vivienda que azota a cualquier ciudad del mundo ("¡Qué pisos podrían salir ahí!" es el pensamiento más humano), y por otra un poco de alivio por encontrar algo de aire en unas calles generalmente abigarradas de edificaciones.

Y aunque en el casco histórico de València hay bastantes solares diseminados, la gran mayoría de titularidad privada, lo cierto es que de momento son tres los que se encuentran en el foco del Ayuntamiento de València para construir viviendas en ellos: el primero en Velluters, el segundo en La Seu-Xerea y el tercero en El Carmen. Estas parcelas se encuentran en proceso de tramitación para que dichas "bolsas de suelo" terminen por acoger viviendas, no sin antes realizar ciertas intervenciones que pasan, en el caso de la parcela ubicada entre las calles Guillem de Castro, Llíria y Na Jordana, en el barrio del Carmen, por el derribo de un edificio habitado de 20 viviendas y que genera un profundo malestar y desasosiego entre los vecinos de la zona por la incertidumbre de qué va a ocurrir con ellos.

Reparcelación de un solar en Velluters

Este lunes se ha conocido que la Junta de Gobierno Local ha aprobado la reparcelación de la llamada Unidad de Ejecución 12 del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de Velluters. Esta manzana delimitada por las calles del Moro Zeit, de les Monges, de la Carda y Bolsería se convertirá en parcelas edificables que acogerán unas 11 viviendas, según ha informado el consistorio. En concreto, esta actuación ordena un ámbito de 887,06 m². Del total, 272,20 m² se destinarán a espacio libre y 338,12 m² a red viaria. En concreto, "la superficie edificable resultante alcanza los 276,73 m² de suelo, con una edificabilidad de 1.106,93 m² de techo", detallan desde el ayuntamiento.

Los trabajos sobre esta parcela incluyne la urbanización completa de los viales y los espacios libres que incluyen lugares para el ocio o mejoras ambientales, así como la conexión e integración con el entorno. Una vez completada esta urbanización, se edificarán los solares resultantes.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha destacado que con esta actuación “seguimos desbloqueando solares que llevaban décadas parados en el centro histórico para devolverlos a la ciudad como vivienda y espacio público” y destaca que también se encuentran trabajando en los otros dos terrenos de Ciutat vella: el anteriormente mencionado que se ubica en el margen del Jardín del Turia, y en otro solar del barrio de la Xerea cuya reparcelación también fue aprobada a principios de este año.

Intervención en el "Gruyere" de València

Los vecinos del céntrico barrio valenciano de La Xerea se autodenominan con cierta sorna como "el Gruyere de la ciudad". Los numerosos solares que se encuentran en la parte trasera del Palacio de Cervelló dejan un paisaje ciertamente descuidado y provocan una situación, aún peor, de atracción de personas con problemas de toxicomanía que además de dejar jeringuillas en la calle, provocan problemas de convivencia que en su día desembocaron incluso en pequeños incendios que afectaron a algún coche aparcado en la vía pública.

En uno de esos solares también se va a llevar a cabo una intervención urbanística por parte del ayuntamiento. En el solar que se enmarca entre las calles Conde Montornes y de Nuestra Señora de las Nieves se van a levantar 76 viviendas nuevas, un jardín de 342 m2 y un equipamiento público para el barrio que se habilitará sobre una superficie total de 267m2.

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Este terreno, denominado Unidad de Ejecución 2, dejará de estar vacío y conllevará la reurbanización de 458 metros cuadrados de viales con todos los servicios urbanísticos y se garantizará la integración y conexión adecuadas de la urbanización con la red viaria y de movilidad, redes de infraestructuras, de energía, de comunicaciones y de servicios públicos existentes.