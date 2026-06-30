¿Por que se han cerrado los chorros de agua del Parc Central?

Los chorros de agua del Parc Central permanecen cerrados de forma temporal, con lo que va a estar fuera de funcionamiento una de las atracciones más populares de esa zona de esparcimiento. Así lo había denunciado el Grupo Municipal Socialista. Y denunciado porque consideran que esa zona recreativa es un "refugio climático" en épocas de mucho calor como la actual. La concejala Elisa Valía ha aprovechado para criticar al gobierno municipal, acusándoles de "dejadez" y reclamando saber "si existe un riesgo para los usuarios o si es una mala gestión" asegurando que, por este cierre "hay niños y niñas que están recurriendo a espacios donde no está permitido el baño para refrescarse".

Desde la concejalía de Parques y Jardines se ha asegurado que el cierre es temporal y que responde a la revisión correspondiente "a la normativa de la Generalitat sobre el control de legionella y otras bacterias, que obliga a realizar estas tareas de mantenimiento para garantizar la calidad del agua". Razón por la cual se está procediendo a la inspección integral y limpieza interior del aljibe.

La previsión es que los trabajos y el nuevo llenado del depósito se completará entre el jueves y el viernes, para volver a estar operativa, tanto la fuente de chorros como el riego general, para el fin de semana.

Hay que recordar que precisamente este complejo acuático fue una de las primeras polémicas que acompañó al nuevo gobierno municipal, que, apenas unos días después de tomar posesión, en julio de 2023, se vio obligado a cerrar los chorros y vaciar los estanques después que se detectara la infección de siete niños al ingerir agua contaminada por microorganismos que habían dejado defecaciones o de otros niños o de animales.

Los chorros y las láminas de agua utilizan agua de un aljibe que recircula permanentemente, previo paso por la desinfección, pero la presencia de microorganismos es algo que no se puede controlar al cien por cien. Estas instalaciones son diferentes a las fuentes de agua potable, que tienen su propia circulación y que no se reutiliza, sino que va directamente al alcantarillado.

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Pero está prohibido bañarse

En cualquiera de los casos, desde la concejalía se recuerda que el baño en fuentes, chorros, estanques o corrientes de agua de todo este complejo está prohibido. De hecho, en la intoxicación de 2023 se dejó claro que el proceso había sido por haberse bañado donde no se decía: tanto quien defecó como quien ingirió las bacterias fecales. Lo más que puede generar toda esa instalación, estética aparte, es que refrescar el ambiente, no bañarse.