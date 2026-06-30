Feria de Julio València 2026: programa y actos que empiezan el 1 de julio

València está lista para acoger su celebración más estival con la tradicional Feria de julio, que ocupará casi un mes lleno de ocio y cultura por toda la ciudad de València.

Su 155ª edición dará comienzo el 1 de julio gracias al espectáculo pirotécnico y musical de inauguración "Or, xata!", a las 22:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento y continuará hasta el 26 de julio con la tradicional Batalla de flores en el Paseo de la Alameda.

Durante los 26 días que durará la fiesta, València ofrecerá cerca de 300 actividades repartidas por 14 de sus barrios (Orriols, Sant Pau, Russafa, Cabanyal, Zaidía, el entorno del Mercado Central, Ayora, Mercado de Colón, Plaza del Pilar, Santa María Micaela, Hort de Senabre, Plaza del Ayuntamiento, Quatre Carreres y la Plaza del Tribunal de las Aguas, en la zona marítima) y 5 pedanías (El Saler, Benimàmet, Pinedo, Carpesa y Castellar)

Aunque oficialmente la Gran Fira de 2026 comienza el 1 de julio, su programación ha traído actos culturales y de entretenimiento desde el 26 de junio. Pero a partir de su inicio oficial, en su extenso calendario de actividades destacan las siguientes:

Gran espectáculo pirotécnico y musical de inauguración "Or, xata!" (1 de julio a las 22:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento)

Conciertos de Viveros (del 2 al 25 de julio, Jardines de Viveros)

Feria de atracciones de verano (del 23 de junio al 8 de agosto, coincidiendo con la Feria de julio, antiguo cauce del Turia)

29º Festival de Jazz del Palau de la Música (del 24 de junio al 26 de julio)

Ciclo "Jardines al Palau" (del 26 de junio al 25 de julio)

Actividades gratuitas del Servicio Devesa-Albufera (de lunes a jueves, del 1 al 23 de julio)

Focs de la Fira, cinco grandes espectáculos pirotécnicos (entre el 4 y 26 de julio)

138º Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València (del 10 al 19 de julio, en el Palau de la Música)

La Gran Nit (18 de julio)

Batalla de Flores (26 de julio, a partir de las 20:00 horas, en el Paseo de la Alameda)

Este es un repaso de las actividades más destacadas por el Ayuntamiento de València para esta Feria de julio, pero puedes consultar el programa completo aquí.