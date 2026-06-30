Nueva etapa educativa de Fernando de los Ríos y aprobada la creación de la Escuela Infantil Cabanyal-Canyamelar

El Pleno ha aprobado hoy el cese de la actividad del actual colegio municipal Fernando de los Ríos, que deja de funcionar en su actual ubicación, en la calle Joaquín Benlloch. Asimismo, ha decidido solicitar a la administración educativa competente que le retire la autorización oficial para operar como colegio.

“Con este trámite legal, necesario cuando un centro escolar deja de prestar servicio, València se prepara para la apertura del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria Fernando de los Ríos, ubicado en el barrio de Malilla”, tal como ha explicado hoy la concejala de Educación, Rocío Gil.

La edil, que ha informado de que las obras del nuevo CEIP avanzan para que el centro pueda entrar en funcionamiento el próximo mes de septiembre, ha indicado que contará con una línea completa de Educación Primaria, “que será la que ocupará el alumnado del actual Fernando de los Ríos”. Además, están previstas también dos aulas de primero de Educación Infantil, que servirían como primeras unidades de cada una de las otras dos líneas que tendrá el nuevo colegio y que se irán abriendo en los cursos sucesivos.

“El Ayuntamiento cumple con el alumnado del actual Fernando de los Ríos, que a partir del próximo curso se emplazarán en una de las instalaciones educativas más potentes y modernas de toda la ciudad, construida en Malilla con una inversión de cerca de 16 millones de euros, y acompaña a las familias, con un diálogo constante con el AMPA, en un momento clave como es la transición escolar hacia una instalación completamente nueva”, ha celebrado Rocío Gil, tras recordar que “el Consejo Escolar Municipal fue el que acordó trasladar a la Conselleria de Educación la solicitud de denominación del nuevo centro público CEIP 106 Malilla como CEIP Fernando de los Ríos”.

“Frente al silencio del gobierno anterior, nosotros nos hemos dedicado desde el primer minuto a escuchar, atender y resolver las necesidades de las familias”, ha defendido la edil quien ha asegurado que “el anterior equipo de gobierno acordó la disolución del colegio municipal y el traslado del alumnado al centro de la Conselleria, sin informar ni ofrecer acompañamiento a las familias”.

“Heredamos una obra paralizada e infrafinanciada, ya integrada en el Plan Edificant, a la que hemos tenido que incorporar más de 4 millones de euros adicionales para poder construir el centro de primer nivel que merecen los niños y niñas de la ciudad”, ha apuntado. “Además, la decisión del anterior gobierno de ampliar las líneas educativas y ejecutarlo a través del Plan Edificant, supuso que el centro pasara a formar parte de la red de centros de la Generalitat Valenciana, al sobrepasar las competencias municipales en materia educativa”, ha añadido la edil.

Educación Infantil de titularidad municipal

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado el convenio para crear la Escuela Infantil Municipal Cabanyal-Canyamelar, un nuevo centro público de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal.

Según este acuerdo entre la Generalitat y el Ayuntamiento de València la nueva escuela estará situada en la calle Poble Nou de la Mar y contará con 5 unidades y un total de 70 puestos escolares para alumnado de 0 a 3 años.

El centro impartirá el currículo de Educación Infantil establecido para los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se someterá a la supervisión de la administración educativa y de la Inspección de Educación. El convenio aprobado permitirá avanzar en la puesta en marcha de este recurso educativo municipal, que producirá efectos desde el inicio del curso académico 2026-2027.

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Rocío Gil ha indicado que “con esta aprobación, el Ayuntamiento refuerza la red de servicios públicos de proximidad y amplía la oferta educativa para las familias del Cabanyal-Canyamelar”.