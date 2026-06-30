El pleno tramita el futuro Paseo García Lorca con la oposición en contra: "Meter tráfico es una decisión política, no técnica"

El futuro García Lorca ha monopolizado buena parte del pleno municipal de València, con más de una hora de debate entre los concejales Borja Sanjuan, Papi Robles y Jesús Carbonell, de PSPV, Compromís y PSPV respectivamente. Como ha ocurrido en las últimas semanas, gobierno y oposición han opuesto su visión de la ciudad, desde una perspectiva “romántica” pero amable con los barrios del sur a otra envuelta en un cariz técnico, que servirá para dibujar una planta viaria con viales de tráfico donde históricamente no lo ha habido. Es decir, encima de la cicatriz ferroviaria que el Gobierno de España trabaja en soterrar.

La moción giraba en torno al proyecto descartado de Corredor Verde y la ha presentado Sanjuan con un primer turno de palabra vehiculado por un éxito histórico: el jardín del Turia. El portavoz socialista ha planteado el Bulevar García Lorca como un “lienzo en blanco” convertido en “oportunidad”, dado que en este acceso no circulan coches y tampoco habría que retirar plazas de aparcamiento, que son dos de los criterios que se oponen a una posible renaturalización. El socialista ha citado un estudio en el que se indica que el 80% de la ciudad vive a más de 300 metros de un área verde de más de una hectárea, y ha señalado que el Corredor Verde sería una solución para los barrios del sur.

Unos barrios que llevan años viviendo de espaldas unos a otros, con una importante fractura social, soportando cargas de infraestructuras y carencia de zonas verdes, convertidos históricamente en el lugar donde se instala aquello que se busca que no moleste en el resto de la ciudad. Sanjuan ha descrito así la zona de València que se beneficiaría de una reparación con el citado Corredor, y ha criticado que el PP rechace el proyecto parapetándose tras criterios técnicos. “Hacer pasar por allí tres carriles de coches es tan político como no hacer pasar ninguno. Hay una decisión política y después se construye un camino para hacer que esa decisión sea técnicamente viable”, ha reflexionado, antes de recordar los “ríos de tinta” que corrieron para justificar una autopista donde ahora está el viejo cauce.

A continuación, Papi Robles, de Compromís, ha agradecido a las nueve asociaciones que han pasado por el pleno el trabajo que hacen dentro y fuera de la Casa Consistorial, con pedagogía en los barrios de lo que debería ser un derecho, especialmente ante una creciente concatenación de olas de calor que obligan a pensar en refugios climáticos o en alternativas de huida. Realizado el agradecimiento, la valencianista ha recordado que Catalá ha tardado nueve meses en presentar “el informe en que ha vestido su pensaeta”. Robles ha pedido a la alcaldesa que explique por qué quiere que pasen 20.000 coches por un sitio que ni siquiera existe, y ha puesto como ejemplo hostil Blasco Ibáñez. Finalmente, ha recordado que en el informe de Idom la alternativa del Corredor Verde muestra varios valores menos contaminantes y ha dicho que su partido revertirá la planta viaria en 2027.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha justificado el paseo con dos carriles para tráfico privado y uno para bus por el incremento de más de 8.000 viviendas en el entorno de García Lorca, ha puesto ejemplos de proyectos similares en Madrid o Barcelona, ha contestado que Blasco Ibáñez tiene un total de 12 carriles de circulación en ambos sentidos y ha atajado la comparaciones recurrentes con el jardín del Turia: “Tiene viales a ambos lados, en algunos de los espacios se puede hacer hasta el pit lane del Gran Premio de Mónaco”, ha ironizado el edil del PP.

De nuevo, como en las últimas semanas, Carbonell ha sacado a relucir el estudio donde la opción de sistema binario, con coches bajando por García Lorca y subiendo por San Vicente se alza como la mejor alternativa para residentes actuales y, sobre todo, futuros. “Aquí no se trata de tener valentía o de lo que queremos, se trata de lo que necesitamos”, ha dicho, antes de recalcar la reputación de Idom y recordar que el acta del jurado que decidió sobre el Corredor Verde concluía que era una “apuesta arriesgada que elimina gran parte de las infraestructuras de contaminación existentes”. “Ustedes son negacionistas del dato, son terraplanistas, solo utilizan la cabeza para embestir”, ha llegado a espetar Carbonell a la oposición.

¿Idea romántica?

En el segundo turno, Sanjuan, citando las palabras de Carbonell, ha dicho sobre querer y necesitar: “¿Dónde está escrito que esta ciudad necesita más coches y no menos?¿Dónde está escrito que necesita menos verde y no más? Son decisiones que se toman por parte de la administración. Que haya tráfico es una decisión política. Y usted está utilizando un informe para justificar su decisión política. La ciudad tiene que tender no a contemplar que se va a reducir un 3% el tráfico, sino en contemplar una reducción más ambiciosa, porque estamos hablando de una infraestructura de décadas, no de regate corto. Ustedes llegaron a calificar el Corredor Verde de idea romántica, como si estuviera prohibido que las ciudades aspiraran a tener un futuro mejor. El río fue una idea romántica”.

Por su parte, Robles ha insistido en la demora de una decisión que ya estaba tomada desde octubre, y ha argumentado que el informe extrae las conclusiones en base a los datos que se le ofrecen y se le piden, es decir, dirigidas. La gente queremos vivir más libres y queremos espacios libres de coches. No sé si son ustedes comerciales de casas de coches. Los vecinos quieren vivir bien. Muy descompensada la zona verde y la aclimatación de esta ciudad”, ha lamentado Robles.

Finalmente, Carbonell ha redundado en el dato de los 8.300 nuevos pisos con más de 17.000 nuevos vecinos y unos 20.400 coches más desplazándose por la zona en pocos años, a los que habrá que dar servicio. Además ha criticado las alternativas propuestas desde la oposición por saturar de coches otras vías como carretera de Malilla –se ha apoyado en la intervención a su favor de una asociación vecinal recién creada que ha intervenido en este pleno por primera vez– o Ausiàs March, y ha puesto sobre la mesa los beneficios del sistema binario en seguridad, contaminación o permeabilidad del transporte público.

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Tras el debate, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una moción alternativa del equipo de gobierno municipal en la que se insta a “continuar con la tramitación del expediente relativo a la urbanización del Paseo García Lorca incorporando la propuesta binaria como planta viaria sin perjuicio de las modificaciones que se pueden derivar de las alegaciones que presenten las asociaciones de vecinos y entidades particulares.