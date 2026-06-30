¿En qué puesto quedaría el ganador de la 10K de los Gay Games en una carrera popular?

El programa deportivo de los Gay Games ha tenido este lunes una de las pruebas que son emblemáticas en València. Porque en la Ciudad del Running, agendar una 10K es sinónimo de actividad febril. A estas alturas del año ya casi no quedan pruebas de este tipo y la organización tuvo el buen gusto de programarla a las siete y media de la mañana, algo más que saludable habida cuenta de las temperaturas. A las siete y media estaban convocados los participantes, la misma hora que tendrán los corredores del medio maratón el día de la clausura -los maratonianos empezarán a las seis y media de la mañana, ideal si no quieren morir en el intento-. La cuestión es que más de medio centenar de atletas se dieron cita en el Jardín del Turia para afrontar la distancia.

Este tipo de carreras son las que, por depender de uno contra sí mismo y contra el crono, establecen qué tipo de nivel competitivo son los Gay Games. Estaba claro y los resultados lo corroboran nuevamente: son deportistas aficionados, en los que cabe el corredor popular bien entrenado y el que participa como lo hace cualquier otro popular en una prueba en cualquier lugar del mundo, con su marca aseada o modesta.

Sirva el ejemplo: el ganador de la carrera masculina fue el estadounidense Gabe Gunning, con un tiempo de 31:54. Para esta distancia ya tienes que andar mucho. Pero no ser un atleta de élite. Si lo revisamos en el VAR del running encontraríamos que, con esa marca habría quedado en el puesto 550º del 10K València. Pero, claro, ahí corren muchos atletas profesionales. Andreas Almgren -ganador y récord de Europa- le habría metido cinco minutos en la meta. Pero hacer 3,11 el kilómetro es andar bastante. De hecho ganaría muchas pruebas del calendario popular valenciano. Por ejemplo, la 10K de Torrent la habría ganado con amplia superioridad. Habría sido segundo en la San Onofre de Algemesí. Ganó con mucha superioridad, casi un minuto respecto a otro estadounidense, Blake Dignes.

En categoría femenina, una historia parecida: Charlotte Lee completó el recorrido en 43:40. Habría sido la 434ª en la 10K de València, pero ganaría o estaría en el podio de populares valencianas.

En la clasificación de Todos los Géneros, el ganador fue el filipino Kessy Antiquina, un atleta de tres horas "peladas" en el maratón de Londres y que aquí acabó en 37:07. El puesto 20º de la general.

Noticias relacionadas

Otros corredores se lo tomaron con mucha calma, al trote, hasta Robert Ogert, último clasificado, con una hora y 50 minutos, al paso.