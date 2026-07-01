Un accidente entre un tranvía y un VTC corta momentáneamente la línea 4 de Metrovalencia
El choque ha tenido lugar junto a la parada de Marxalenes
Un tranvía ha colisionado con un vehículo VTC esta tarde en València junto a la parada de Marxalenes. Según confirman fuentes de FGV, no se han registrado heridos tras la colisión.
El choque se ha producido a las 18:50 horas de este miércoles 1 de julio y ha obligado a cortar la línea 4 de Metrovalencia unos quince minutos. Una patrulla de la Policía Local de València ha intervenido y ayudado al conductor del vehículo a sacarlo de la vía. Una vez se ha despejado el paso, el convoy ha podido continuar circulando con normalidad, según explican las mismas fuentes.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
- Herminia, 76 años: una semana durmiendo en una silla de ruedas en un parque de València
- La noche de San Juan se salda con 40 detenidos en València, uno de ellos por violación
- Intoxicación masiva en la cena de San Juan de la falla del Parotet
- Horario y lugar de la Macromascletà Universal que se dispara el sábado en València
- Supermercados y centros comerciales abiertos hoy 24 de junio, festivo de San Juan, en València: todos los horarios
- El detenido por violación en la noche de San Juan es menor de edad
- Cierra por obras el metro a la playa: 'Es un ejemplo de cómo el PP trata a València
- El lujo en ruinas del Sidi Saler de València sale a la luz: un vídeo muestra el estado del hotel por dentro