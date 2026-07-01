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Un accidente entre un tranvía y un VTC corta momentáneamente la línea 4 de Metrovalencia

El choque ha tenido lugar junto a la parada de Marxalenes

Accidente entre un tranvía y un Uber en València

Accidente entre un tranvía y un Uber en València

Levante-EMV

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Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Un tranvía ha colisionado con un vehículo VTC esta tarde en València junto a la parada de Marxalenes. Según confirman fuentes de FGV, no se han registrado heridos tras la colisión.

El choque se ha producido a las 18:50 horas de este miércoles 1 de julio y ha obligado a cortar la línea 4 de Metrovalencia unos quince minutos. Una patrulla de la Policía Local de València ha intervenido y ayudado al conductor del vehículo a sacarlo de la vía. Una vez se ha despejado el paso, el convoy ha podido continuar circulando con normalidad, según explican las mismas fuentes.

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