Un accidente entre un tranvía y un VTC corta momentáneamente la línea 4 de Metrovalencia

Un tranvía ha colisionado con un vehículo VTC esta tarde en València junto a la parada de Marxalenes. Según confirman fuentes de FGV, no se han registrado heridos tras la colisión.

El choque se ha producido a las 18:50 horas de este miércoles 1 de julio y ha obligado a cortar la línea 4 de Metrovalencia unos quince minutos. Una patrulla de la Policía Local de València ha intervenido y ayudado al conductor del vehículo a sacarlo de la vía. Una vez se ha despejado el paso, el convoy ha podido continuar circulando con normalidad, según explican las mismas fuentes.

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