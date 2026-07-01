Apagón masivo en marquesinas y telecomunicaciones de la EMT

Los conductores de la EMT llevan desde las 6 de la mañana sin poder comunicarse entre ellos a través de su sistema interno, y también ha habido un apagón masivo en los paneles de las marquesinas que muestran la frecuencia de paso de los autobuses en la ciudad de València.

Según están denunciando algunos chóferes, la caída del sistema operativo de telecomunicaciones impide que estos puedan coordinarse, sin saber quién va por delante y quién por detrás, qué frecuencia de paso llevan, si tienen que adelantarse o ir más retrasados para cumplir con las frecuencias estipuladas por la compañía pública.

Asimismo, la propia EMT ha explicado a través de un mensaje en sus redes sociales que por una avería técnica, “es posible que las estimaciones de paso de los autobuses no se muestren con precisión en algunas paradas o líneas. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible”.

Noticias relacionadas

Fuentes municipales están tratando de averiguar a qué se debe el apagón en paneles y telecomunicaciones, si se trata de un hackeo masivo, mientras los conductores se comunican entre ellos a través de sus teléfonos móviles y los pasajeros esperan a ciegas a que lleguen sus buses.