El Ayuntamiento de València convoca un minuto de silencio por las víctimas del accidente del metro

El Ayuntamiento de València ha convocado un minuto de silencio este viernes 3 de julio a las 12.00 horas en las puertas de los edificios municipales de la ciudad con motivo del 20º aniversario del accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que en 2006 costó la vida a 43 personas y dejó 47 heridas.

Así lo recoge una resolución de Alcaldía, fechada este miércoles y firmada por la alcaldesa, María José Catalá, que también ordena que durante la jornada del viernes las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales, "en homenaje y como muestra de reconocimiento de las víctimas del terrible accidente".

Precisamente, este martes, la propia Catalá, en declaraciones a los medios, avanzó que el Ayuntamiento valoraba celebrar un minuto de silencio el viernes como acto de "reconocimiento, homenaje y recuerdo" a las víctimas del accidente del metro. "A nivel institucional, estamos valorando durante ese día un minuto de silencio recordatorio, organizar de alguna manera ese acto de reconocimiento, de homenaje y de recuerdo a las víctimas fallecidas en este terrible accidente", señaló.

El monumento, deteriorado

Cuestionada por si el Ayuntamiento tiene previsto organizar algún acto o participar en alguno ya convocado este viernes por el aniversario del accidente, Catalá explicó que se han puesto en contacto "desde hace semanas" con la asociación de víctimas y esta les transmitió que el monumento de homenaje a los fallecidos y heridos en la tragedia estaba "en una situación muy deteriorada".

En este monumento, que consta de 43 relojes por los 43 fallecidos, las esferas "estaban muy deterioradas", por lo que el Ayuntamiento ha realizado "un trabajo exprés para recuperarlo y rehabilitarlo", resaltó. "Durante esta semana se están retirando las esferas y vamos a intentar llegar a tiempo para que se establezcan con absoluta normalidad y para que el día 3 esté en las mejores condiciones", sostuvo.

Y subrayó: "Llevamos semanas trabajando con la asociación, hemos dado ese primer paso y, además, hemos atendido otras sugerencias que nos hacían en torno a ese monumento". Además, ha insistido en su voluntad de "atender como Ayuntamiento" las reivindicaciones de las víctimas, que ya han hecho "con diligencia" en cuanto al monumento.

El siniestro ocurrió pasadas las 13.10 horas del 3 de julio de 2006 en la Línea 1 de Metrovalencia, en el tramo entre Plaza de España y Jesús, en una curva del trayecto en el que descarriló una de las dos unidades, la UTA 3736, que fue arrastrándose por las vías. Las lunas del convoy se desprendieron y los pasajeros salieron despedidos por los huecos abiertos.

Noticias relacionadas

Como consecuencia, fallecieron 43 personas, incluidos el maquinista y la interventora, y resultaron heridos 47 pasajeros, 38 con necesidad de tratamiento médico o quirúrgico. La velocidad en ese tramo no debía exceder de los 40 km/h, aunque el tren circulaba a 80, sin que el conductor activara el freno de emergencia en la unidad.