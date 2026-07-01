Accidente
Un choque entre un bus de la EMT y una furgoneta en la avenida de Campanar de València deja siete heridas
Las afectadas eran todas mujeres y pasajeras del autobús de la línea 60
El choque entre un autobús de la EMT y una pequeña furgoneta modelo Berlingo en el cruce de la avenida de Campanar con la calle Joaquim Ballester sobre las 19.15 horas de la tarde de este pasado martes, se saldó con siete heridos leves, todos ellas mujeres y pasajeras del autocar de la línea 60 que fue el implicado en el alcance.
Hasta el lugar del accidente tuvo se trasladaron una ambulancia de transporte urgente, una unidad de Soporte Vital Básico y un Soporte Vital Avanzado de enfermería, para atender in situ a las afectadas, de las que cinco de ellas, de entre 22 y 62 años fueron derivadas al Hospital La Fe y las otras dos heridas se trasladaron a otro centro sanitario por sus propios medios.
Dos unidades de la Policía Local de València acudieron a la llamada de emergencia hasta el punto del accidente para regular el tráfico y asistir a los pasajeros del autobús ilesos.
El impacto entre ambos vehículos podría estar relacionado con las fases semafóricas del cruce entre ambas vías aunque todavía se está investigando para dilucidar quién fue el responsable del percance.
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