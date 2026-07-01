Compromís denuncia el "retraso injustificado" de la Agencia Municipal de Alquiler anunciada hace 10 meses

El concejal de Compromís, Ferran Puchades, denuncia que el gobierno de PP y Vox ha atrasado sin justificación la creación de la Agencia Municipal de Alquiler anunciada por Catalá en septiembre de 2025. "Una vez más constatamos que Català es una maestra generando noticias y anuncios que después resultan estar vacíos de contenido".

El concejal valencianista ha recordado que a pesar de la emergencia habitacional que vive la ciudad, no fue hasta febrero de 2026 cuando la concejalía de Vivienda, encabezada por Juan Giner, puso en marcha el expediente e hizo el encargo a la empresa municipal Aumsa, responsable de su gestión, que finalizará el 31 de diciembre de 2026.

Igualmente, Puchades ha denunciado que el presupuesto confeccionado por Aumsa solo llega hasta los 231.000€ y solo comprende la contratación de dos personas para gestionar la agencia y 90.000€ para una campaña de publicidad. El resto del presupuesto se destinará a convenios con entidades, mobiliario y equipos informáticos y la contratación de una centralita de telefonía fija.

"Catalá pretende poner en marcha una agencia de alquiler con dos personas y una línea telefónica 900, en una habitación con dos sillas y dos mesas y una campañita de publicidad. Como ya hizo con la oficina antiokupación, crea la expectativa y después la realidad de su anuncio es todo un engaño inservible", ha denunciado el concejal de Compromís.

Más incumplimientos en vivienda

Puchades también ha recordado que en el pleno del pasado mes de enero, el concejal Giner se comprometió a ampliar el crédito para atender a todos aquellos solicitantes de las ayudas al alquiler que se habían quedado fuera por falta de recursos. 6 meses después, en el pleno celebrado este pasado martes, el gobierno aprobó una modificación de crédito que no contemplaba ese crédito necesario.

"Catalá está incumpliendo otro compromiso y demostrando de nuevo que ayudar a las familias que necesitan esos recursos para atender el pago del alquiler de su casa, no es una de las prioridades de la alcaldesa de València" ha lamentado el concejal valencianista.

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Además, Puchades ha recordado que una de las primeras decisiones que tomó Català al llegar a la alcaldía fue eliminar el programa Revivir, impulsado por el gobierno de Joan Ribó, y que tenía por objeto incentivar a los pequeños propietarios porque sacaron al mercado de alquiler sus viviendas vacías. Tres años después Català ha tenido que reconocer que era un programa necesario pero hasta ahora se ha quedado en un anuncio vacío de contenido.