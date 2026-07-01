Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videopodcast accidente metroCalendario Valencia CF 26-27Playas banderas negrasIncendio UPVRod Stewart Roig ArenaParque acuático Comunitat ValencianaTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Desarticulan una quedada de 40 patinetes en el Parque de Cabecera

Estos encuentros suelen derivar en conducción temeraria o en situaciones de peligro con carreras ilegales. La Policía Local interpuso 10 denuncias y se inmovilizaron 8 VMP por estar trucados para su velocidad o tener baterías externas

La Policía Local intercepta y aborta una quedada de unos 40 patinetes

La Policía Local intercepta y aborta una quedada de unos 40 patinetes / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Claudio Moreno

Claudio Moreno

València

Patinetes como motos para recorrer la ciudad en ruta, tal vez picándose, o como mínimo obstruyendo vías de circulación. La Policía Local de Valencia detectó una quedada masiva de patinetes eléctricos en el Parque de Cabecera para recorrer la ciudad e intervino para evitar su celebración, ya que, según han informado fuentes municipales, estos encuentros suelen derivar en conducción temeraria o en situaciones de peligro con carreras ilegales y maniobras que ponen en riesgo a peatones.

El Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas de la Policía Local inspeccionó a todos los vehículos que pretendían participar en esta quedada del pasado 29 de junio a las 18 horas y finalmente interpuso 10 denuncias y se inmovilizaron 8 VMP por estar trucados para su velocidad o tener baterías externas que alteran el rendimiento de los patinetes y suponen un grave riesgo para la seguridad vial.

Noticias relacionadas

La Policía Local de Valencia está interviniendo ante cualquier concentración de este tipo para garantizar la seguridad vial y evitar situaciones del riesgo en la ciudad. Además, según han señalado, trabaja para consolidar esta micromovilidad, en especial la de VMP, ya que se ha de que conducir de forma ajustada a las normas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents