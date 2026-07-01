Desarticulan una quedada de 40 patinetes en el Parque de Cabecera

Patinetes como motos para recorrer la ciudad en ruta, tal vez picándose, o como mínimo obstruyendo vías de circulación. La Policía Local de Valencia detectó una quedada masiva de patinetes eléctricos en el Parque de Cabecera para recorrer la ciudad e intervino para evitar su celebración, ya que, según han informado fuentes municipales, estos encuentros suelen derivar en conducción temeraria o en situaciones de peligro con carreras ilegales y maniobras que ponen en riesgo a peatones.

El Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas de la Policía Local inspeccionó a todos los vehículos que pretendían participar en esta quedada del pasado 29 de junio a las 18 horas y finalmente interpuso 10 denuncias y se inmovilizaron 8 VMP por estar trucados para su velocidad o tener baterías externas que alteran el rendimiento de los patinetes y suponen un grave riesgo para la seguridad vial.

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La Policía Local de Valencia está interviniendo ante cualquier concentración de este tipo para garantizar la seguridad vial y evitar situaciones del riesgo en la ciudad. Además, según han señalado, trabaja para consolidar esta micromovilidad, en especial la de VMP, ya que se ha de que conducir de forma ajustada a las normas.