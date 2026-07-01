María Giner toma posesión como nueva concejala de Compromís en València: es la más joven de la corporación

La concejala de Compromís Maria Giner Albiach, de 28 años, ha tomado posesión de su cargo en el Ayuntamiento de València este martes en sustitución de Sergi Campillo, que dejó el acta tras más de 15 años vinculado al consistorio, y se ha convertido en la edil más joven del actual mandato. "Es una oportunidad poder estar hoy aquí y poder ser el canal de las personas jóvenes de la ciudad de València", ha explicado Giner, la tercera concejala más joven en la historia del Ayuntamiento de València, que ha situado la vivienda como el eje central de su desembarco en el consistorio.

La nueva edil ha reivindicado su cargo como una manera de representar "la voz de las jóvenes que, como yo, cuando hemos querido independizarnos hemos tenido que irnos de nuestra ciudad, de nuestro barrio, en mi caso de Russafa, y hemos tenido que irnos a los pueblos de alrededor porque no podíamos hacer frente a poder independizarnos".

Para Giner, esa experiencia personal evidencia "la problemática tan grave que tiene ahora mismo esta ciudad y que María José Catalá no quiere resolver"; y ha recordado que Compromís ha llevado "muchísimas iniciativas políticas para aplicar en materia de vivienda" durante este mandato sin que ninguna haya salido adelante.

Gestión pública

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universitat de València, Giner ha construido su carrera profesional desde la gestión pública; ha trabajado dos años en la cátedra de Derechos Lingüísticos y como técnica en el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, hasta conseguir una plaza de técnica de la administración general en la Generalitat.

Su vocación política, sin embargo, viene de más atrás, ya que Giner se vinculó al sindicalismo estudiantil durante la doble titulación, como representante del Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA) en la junta de centro de la Facultad de Derecho y en la asamblea de representantes de estudiantes.

"Durante la universidad entendí el gran papel que hacían referentes de nuestro partido como Marzà, Mónica Oltra y el propio Joan Ribó, hacían política para el pueblo, para la gente de la calle y no para grandes empresas ni fondos buitre, y eso hizo que decidiera entrar en Joves PV", ha asegurado.

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En 2023, el equipo encabezado por Joan Ribó le ofreció la posibilidad de sumarse al proyecto municipal de Compromís per València y ahora le ha llegado el turno. De hecho, este martes ya ha intervenido en el pleno municipal más allá de su toma de posesión.