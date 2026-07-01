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El Memorial del Arco Iris reconoce a los activistas fallecidos de los Gay Games

Un mural permite a los participantes imprimir los nombres de seres queridos "que ya no pueden bailar, cantar o jugar"

Momento del homenaje a los activistas LGTBIQ+

Momento del homenaje a los activistas LGTBIQ+ / Moisés Domínguez

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Cantar, bailar y jugar por aquellos que ya no pueden. Y recordarlos dejándolos como impronta en un mural efímero pero muy simbólico, porque hubo lágrimas durante la ceremonia. Memorial Moment es uno de los actos sociales de los Gay Games, celebrado en esta ocasión en el Salón de Actos del MUViM. Se trata de un rito que empezó en la edición de 1994 y que empezó recordando a las víctimas del Sida -por entonces, mucho más descontrolado- y el cáncer de mama y que ahora recuerda a todos aquellos que han sido activistas y creyentes del movimiento Gay Games.

El &quot;ball valencià&quot; también estuvo presente en el acto

El "ball valencià" también estuvo presente en el acto / Moisés Domínguez

Tras cantar y bailar -en este caso, una pequeña exhibición de baile regional valenciano-, tres deportistas leyeron los nombres de aquellas personas que tenían relación con la Federación de los Gay Games. Un listado amplio y alfabético, leído con notas de violín de fondo, tras haberse desplegado el lienzo -en cuyos bordes estaban todos esos nombres-. "Desde San Francisco, alrededor del mundo, a València, España, por los Gay Games 2026". "Si alguien más quiere incorporar el nombre de algún ser querido, este es el momento. Pero si vais a escribirlo en el centro, os pedimos que os descalcéis". Algunas lágrimas cayeron por parte de aquellos participantes que recordaban a alguien muy cercano en la vida.

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