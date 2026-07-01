Vandalizan el mural de los Gay Games a las pocas horas de estrenarse

Los grandes acontecimientos suelen preocuparse por dejar un legado. Cuando son los Juegos Olímpicos está bastante claro para la ciudad de turno: un estadio de primer nivel, varios pabellones de nuevo cuño, un complejo residencial nuevo que ha servido de villa olímpica, un parque... los Gay Games no tenían previsto algo tan rimbombante. Más allá de que, desde origen, la candidatura no contemplaba ni una villa ni un solo recinto nuevo, sino que echaría mano de los recursos preexistentes.

El elemento elegido, al final, es un mural. Ha sido pintado por la cooperativa gráfica y creativa Febra Estudi. Es una alegoría a deportistas LGTBIQ+ practicando deportes, aunque en el mismo no hay ninguna alusión explícita a los Gay Games València 2027. Es, para el ayuntamiento "un lugar de memoria, orgullo y celebración, su objetivo es representar el vínculo entre deporte, diversidad, identidad y afecto, conectando los valores de los Gay Games —inclusión, respeto, empoderamiento— con la estética vibrante y plural del arte urbano contemporáneo". Una gran bandera se convierte en seña de identidad, así como algunos de los deportistas y algunas de las disciplinas, como el Dragonboat.

Ha sido pintado en los vestuarios del campo del Atlético del Turia, uno de los que dan cobijo a la competición de fútbol, frente al campo de Serranos.

Y siendo "una señal clara de cómo la ciudad integra la creatividad queer dentro de su paisaje cotidiano, reivindicando que todas las identidades forman parte del relato común", en un espacio "accesible y visible que permite que cualquier persona, tanto residente como visitante, pueda disfrutarlo, conocerlo y sentirse tocada por su mensaje", poco se ha tardado en vandalizarse. De hecho, los limpios trazos de los autores han quedado deslucidos a base de pintadas. Tres mensajes fundamentalmente: el boicot a Israel (país que participa en los Gay Games) y en favor de Palestina, el propio boicot a los Gay Games -el llamado "pink washing"- promovido desde las asociaciones locales. Y también hay alusiones turismofóbicas, incluyendo mensajes como "Tourists go home". Curiosamente, en una de las jugadoras de waterpolo se ha aprovechado para dibujar una bandera palestina aprovechando la tonalidad de su gorro, a pesar de que, apenas un par de metros a la derecha, una jugadora de voleibol ya lleva una camiseta con los cuatro colores sospechosamente parecida a la bandera palestina.

Competición de voleibol / Ayto Vlc

Participantes en la competición de Baile Deportivo / Ayto Vlc

La competición de vela / Ayto Vlc

Competiciones en marcha

Este mural está junto a los campos de fútbol, uno de los escenarios del Jardín del Turia que forma parte de las sedes deportivas. De hecho, en una hipotética candidatura olímpica -algunos esbozos se plantearon la pasada década-, el viejo cauce era uno de los espacios importantes para celebrar eventos, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta lo más cerca de Feria València, otro de los lugares donde se habrían arracimado disciplinas. Ahora tiene que conformarse con acoger partidos de Fútbol 11 y Fútbol 7. También hubo estreno para la natación, se disputa en el Parc de l’Oest; el atletismo, en el Estadi del Túria o el baloncesto, en la Universitat Politècnica.

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Este miércoles hay prevista otra acción artística, pero más efímera: el MUViM acoge el homenaje a los miembros de la comunidad de los Gay Games fallecidos mediante la ocnfección del panel Memorial Moment y un concierto de coros y danzas.