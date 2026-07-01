València escenifica el relevo de los Gay Games al otro extremo del mundo

Los Gay Games acaban de superar su ecuador, pero ya se está preparando el relevo para la siguiente edición. Por lo menos una especie de actos de buena voluntad porque el traspaso será, en toda regla, en la ceremonia de clausura, en la que, a semejanza de los Juegos Olímpicos, se traspasa la bandera y la nueva ciudad se presenta a la comunidad.

A mitad camino se ha llevado a cabo un primer encuentro entre ciudades con entrega de testigo (testigo además, real: del que se utiiza en atletismo) para simbolizar el traslado de la celebración desde València a la siguiente ciudad.

Desde el primer momento se ha aseverado que Australia es uno de los países con mayor conciencia para con el mundo LGTBIQ+. Y que la disputa de los Juegos son todo un acontecimiento, como lo prueba el hecho de que suelen ser, junto con Estados Unidos, dos de los contingentes más numerosos, sea donde sea el evento. En 2030 se marcha a Perth, la única gran urbe que tiene Australia en el lado occidental del país -todas las demás se arraciman en la costa oriental (Sidney, Canberra, Brisbane, Mebourne...). Será la segunda vez que el país "aussie" acoge los Gay Games. Ya lo hizo en el año 2002 en Sidney, dos años después de haber albergado los Juegos Olímpicos.

La entrega, en este caso, la ha hecho la concejala de Turismo, Paula Llobet, a la embajadora de Australia en España, Rosemary Morris-Castico.

Durante su intervención, Paula Llobet ha destacado "el orgullo que supone para la ciudad estar viviendo este hito internacional tras un intenso año de promoción mundial a través de la Fundación Visit València. Un esfuerzo que hoy se traduce en la llegada de más de 10.000 participantes de más de 80 países. En un espacio en el que todas las personas deben sentirse bienvenidas, respectedas y libres para ser quienes son".

Impacto económico

Los Gay Games se están desarrollando con poca visibilidad en los lugares emblemáticos de la ciudad, cosa que no parece importar a los deportistas y visitantes, que son fácilmente distinguibles en la ciudad. Finalmente, lo que van a dejar es un impulso en consumo de turismo y servicios. "Están dejando en València cifras muy positivas, con una destacada ocupación hotelera y un importante impacto económico direct, pero su mayor legado es otro: mostrar al mundo quiénes somos. Una ciudad hospitalaria, inclusiva y orgullosa de su diversidad. Y ese es el mejor posicionamiento que puede tener València".

Sedes de los Gay Games

1982 San Francisco (EE.UU)

1986 San Francisco (EE.UU)

1990 Vancouver (CAN)

1994 Nueva York (EE.UU)

1998 Ámsterdam (HOL)

2002 Sídney (AUS)

2006 Chicago (EE.UU)

2010 Colonia (ALE)

2014 Cleveland (EE.UU)

2018 París (FRA)

2023 Hong Kong (HGK) y Guadalajara (MEX)

2026 Valencia (ESP)

Noticias relacionadas

2030 Perth (AUS)