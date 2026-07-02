Incendio en València: Arde el asentamiento okupa de los bajos de la calle Picayo de Benicalap
Un sobrecogedor incendio está calcinando en estos momentos los bajos okupados de la calle Picayo del barrio de Benicalap. Sobre las 16.15 horas de esta tarde de jueves los vecinos han escuchado un estruendo y al asomarse han visto que una intensa nube de humo negro y unas altísimas llamas asomando por las puertas que dan a esta vía de València.
"No solo está ardiendo las viviendas de las plantas bajas sino que el solar también está quemándosa", explican los vecinos. El polvorín está asegurado puesto que la acumulación de basura y enseres dentro de las naves se podían contar por toneladas.
Hasta el lugar ya se han desplazado varias unidades de bomberos y los vecinos de las fincas aledañas han desalojado sus viviendas ante el riesgo de que las llamas se extiendan.
Por el momento se desconoce si en el interior de los bajos okupados había alguna persona puesto que estos inmuebles debían haber sido desalojados el pasado 18 de junio ya que está prevista la construcción de nuevas viviendas contempladas dentro del llamado PAI de Gil Sumbiela.
Sin embargo, pasada esta fecha, aún quedaban inquilinos ilegales dentro del bajo y han permanecido al menos durante toda esta semana, segun explican a Levante-EMV residentes de la zona.
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