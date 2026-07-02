El Ayuntamiento impulsa el plan Valencia + Segura para la formación del sector turístico ante situaciones de emergencia

El Ayuntamiento de Valencia ha presentado hoy el plan Valencia + Segura para la formación del sector turístico ante situaciones de emergencia. La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, y el concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, han participado esta mañana en una jornada de formación al sector.

El eje central de este encuentro ha sido la presentación del Manual de Coordinación y Comunicación frente a Emergencias para el sector turístico. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Visit València, nace para complementar y dotar de herramientas prácticas al programa integral «València + Segura», desarrollado de forma transversal por el Ayuntamiento, la Universitat de València a través de la Cátedra MESVAL y la colaboración del Cuerpo Municipal de Bomberos de València y expertos de la Universitat de València.

Este documento servirá como guía de cabecera para los profesionales. Su objetivo es establecer seguir expandiendo la cultura de la prevención, en este caso, a través de protocolos claros de actuación, definir los canales de comunicación adecuados y estandarizar los mensajes para evitar la desinformación durante posibles crisis, identificando los diferentes avisos de preemergencia o emergencia y qué acciones de autoprotección adoptar en cada uno de los casos.

Amplia representación del ecosistema turístico

La primera sesión de este plan formativo ha contado con una masiva asistencia que demuestra el compromiso del tejido empresarial valenciano. Han participado profesionales de primera línea, incluyendo representantes de alojamientos turísticos y plazas hoteleras, establecimientos hosteleros y de restauración, la red de oficinas de información turística, empresas gestoras de actividades y experiencias, museos y espacios culturales de la ciudad, así como sedes de reuniones, congresos y sector MICE.

Para todos ellos, la jornada ha incluido simulaciones teóricas y casos prácticos impartidos por efectivos del Cuerpo Municipal de Bomberos, quienes han explicado cómo optimizar los tiempos de respuesta y cómo interactuar con los servicios de rescate a partir de los avisos de preemergencias o emergencias que se determinen, bien ante fenómenos meteorológicos adversos o ante cualquier situación de riesgo.

La seguridad como pilar de la excelencia turística

Durante el acto de apertura, Paula Llobet ha incidido en que la percepción de seguridad es un factor determinante a la hora de elegir un destino. "Los profesionales del sector turístico son, en la gran mayoría de las ocasiones, la primera referencia para quienes nos visitan cuando se produce una situación inesperada o una crisis", ha señalado la concejala.

Llobet ha añadido que "cuando una persona está lejos de casa, desconoce el entorno, las vías de evacuación o incluso no entiende el idioma local, ofrecer una respuesta rápida, empática, coordinada y basada en información fiable puede marcar una gran diferencia. Este plan, por tanto, no solo incide en la cultura de la prevención, sino que protege la reputación de València como un destino que cuida de sus visitantes hasta en las circunstancias más difíciles".

Por su parte, el concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha puesto en valor la importancia de la anticipación. "La prevención y la formación continua son nuestras herramientas más eficaces para mejorar la capacidad de resiliencia de la ciudadanía ante cualquier situación de emergencia. La estrecha colaboración entre el Ayuntamiento, nuestros Bomberos, la Fundación Visit València y el conjunto del sector turístico es el mejor escudo para afrontar de forma coordinada y serena cualquier escenario de emergencia", ha destacado.

En ese sentido, el concejal ha resaltado que València ha de ser reconocida internacionalmente “no solo por su atractivo turístico, sino por ser un destino resiliente, que transmita confianza ante cualquier adversidad que pudiera haber”.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento ha confirmado que esta jornada es solo el punto de partida del plan «València + Segura», que continuará desplegando nuevas sesiones formativas y actualizaciones del manual para adaptarse a los nuevos retos en materia de prevención, y autoprotección ciudadana y turística.