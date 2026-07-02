El Certamen Internacional de Bandas de Música obtiene la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana

El Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de València” ha obtenido a título honorífico la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana, otorgado por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, a petición del Ayuntamiento de València.

La concejala de Turismo, Paula Llobet, ha expresado su satisfacción por esta declaración que “inicia una serie de acciones que estamos llevando a cabo, para que este magnífico encuentro musical y referente mundial en el ámbito de las bandas de música, obtenga los reconocimientos institucionales que merece”.

La noticia de esta declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana fue remitida ayer tras la presentación de la 138ª edición del CIBM, en la que el concurso cumple 140 años de vida.

Este certamen se celebrará del 15 al 19 de julio en el Palau de la Música de València. En esta edición actuarán un total de 44 sociedades musicales, 24 en concurso, 5 invitadas y 15 en actuaciones previas al concurso. De las 44 agrupaciones que participarán en el certamen 31 son valencianas y 5 del resto del Estado, así como 8 internacionales de Lituania, Italia, Portugal y Países Bajos.

De las 24 bandas que tomarán parte en el concurso, 14 son valencianas, 4 son del resto de España (2 de Murcia, Tarragona y Almería). Además, el Certamen contará con la participación de 6 bandas extranjeras, que provienen de Lituania, 3 de Italia, Portugal y Países Bajos.

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Como invitadas, y mientras delibera el jurado en las diversas secciones, actuarán 5 bandas, 3 valencianas, 1 barcelonesa y 1 de Bélgica: Ghent University Wind Ensemble de Bélgica en la sección libre; Sociedad Musical Barrio de Malilla de València en la sección tercera; Unión Musical de Alaquàs de València en la sección segunda; Banda Municipal de Barcelona en la sección primera y Banda Sinfónica Municipal de València en la sección de honor.