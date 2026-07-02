¿Cuanto puede costar la multa si me pillan bañándome en las fuentes de la ciudad?

El Ayuntamiento de València ha anunciado que los trabajos de revisión, "limpieza e higienización" de las fuentes ornamentales del Parc Central, Panderola y Canales continuará hasta el 10 de julio. Pero, a la vez, han recordado que las fuentes son eso: ornamentales. Y que ni bañarse ni refrescarse está permitido, so pena de recibir una multa.

La cuestión saltó a la luz cuando el Grupo Municipal Socialista denunció el cierre de los chorros en el Parc Central "en plena ola de calor" según palabras de su concejala Elisa Valía, alertando que "los niños y niñas están recurriendo a espacios donde no está permitido el baño para refrescarse”.

Desde el consistorio han recordado, sin embargo, que en estos espacios tampoco está permitido el baño en ningún momento del año. Se trata de instalaciones en las que el agua no fluye, sino que está en permanente uso, previo paso por depuradora, pero que no pueden utilizarse ni como ni como refresco.

La interrupción de la circulación del agua se ha justificado en las tareas de mantenimiento "que se realiza según las indicaciones del Servicio de sanidad del Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Sanitat. Durante la época estival se refuerza el cuidado de dichas fuentes, el acondicionamiento se produce de manera mensual y se controlan los microorganismos patógenos, según marca la legislación vigente, porque aunque no se haya detectado su presencia en las analíticas, el mantenimiento se realiza de la manera programada".

La Ordenanza de Parques y Jardines establece que "en las fuentes ornamentales, surtidores, bocas de riego, etc., no se permitirá beber, utilizar el agua de las mismas, bañarse o introducirse en sus aguas, practicar juegos o actividades no autorizadas, así como toda manipulación, colocación e introducción de materiales o elementos ajenos a las mismas" y que la sanción máxima podría llegar a 750 euros.

Cartelería en las fuentes ornamentales / RLV

La intoxicación que hubo en julio de 2023 se atribuyó precisamente a las personas que acuden a bañarse y que habrían dejado productos fecales que, a su vez, serían ingeridos por otras personas. Así mismo el ayuntamento ha recordado que no solo está prohibido el aseo de personas, sino la de animales así como el empleo para lavar ropa "para mantener las condiciones de higiene y salubridad".

Noticias relacionadas

La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha manifestado en ese sentido que "el cuidado de los jardines y de las fuentes es una responsabilidad compartida que permite conservar estos espacios en las mejores condiciones”. La edil ha pedido “la colaboración de los ciudadanos para el buen mantenimiento de las fuentes mientras el consistorio sigue velando por la seguridad y salud de los usuarios y transeúntes".