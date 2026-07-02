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OBRAS

Una espectacular "obra exprés" corta la salida de València por Ausias March

El tráfico ha tenido que desviarse durante un periodo de tiempo por la instalación de un poste de gran altura

La avenida, durante su corte completo

La avenida, durante su corte completo / RLV

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Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

La normalidad del tráfico en la salida de València en dirección a Alicante se ha visto alterada por el corte completo de la misma durante una parte de la mañana. El motivo ha sido la instalación de un gran poste para las cámaras de control de tráfico en la avenida de Ausias March a la altura del cruce con Isla Cabrera.

El traslado e izado del poste ha obligado al cierre completo, que se ha producido después de primera mañana, cuando el tráfico ya es menos intenso. Más de una docena de efectivos de la Policía Local se han encargado del operativo, consistente en desviar el tráfico, siendo el punto más complicado el mandar a los coches a la avenida de la Plata para que buscaran recorridos alternativos.

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El corte ha sido relativamente rápido en lo que era la interrupción completa de la vía -la de entrada a la ciudad ha funcionado sin problemas- pero después quedaría un carril inhábil para continuar con los trabajos.

Izado del poste con la grúa

Izado del poste con la grúa / RLV

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