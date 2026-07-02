Marxalenes ganará 5.000 m2 de zonas verdes y el comedor del centro de mayores tendrá nueva cubierta

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado hoy el barrio de Marxalenes junto a representantes de la Asociación de Vecinos donde les ha avanzado que hoy mismo se ha aprobado el Plan Especial de los barrios de Marxalenes, Tendetes y del distrito de Saidïa para definir el futuro desarrollo urbanístico. Asimismo, también les ha adelantado que ya se ha presentado por parte del equipo redactor el proyecto de ejecución de la rehabilitación de las alquerías de la calle Olba y que ahora mismo está revisandolo los servicios municipales.

“Es un proyecto muy importante para los vecinos porque se van a rehabilitar las cuatro alquerías con un nivel de protección de Bien de Relevancia Local que van a pasar a ser nuevas dotaciones públicas para el barrio. Además, se va a realizar la reordenación integral del espacio exterior garantizando recorridos accesibles y adecuados”, ha señalado la alcaldesa.

Asimismo, los vecinos de Marxalenes, a través de la modificación del PGOU con motivo de las Naves de Guatla y al Acuerdo alcanzado con el IVO, van a ganar más de 5.000 m2 para zonas verdes, la ampliación del CEIP Dr. Oloriz y una nueva zona residencial.

Durante la visita, la alcaldesa también ha explicado a los vecinos de Marxalenes que ya se ha adjudicado las obras de rehabilitación de la cubierta del comedor utilizado por el centro de Mayores en el parque de Marxalenes por un presupuesto de 400.000 € para dar solución a los problemas de filtraciones de agua y cuyas obras empezarán tras el verano.

“Estamos cumpliendo con las peticiones de los vecinos de Marxalenes. Hemos adecuado un solar que llevaba décadas abandonado y lo hemos convertido en una zona de aparcamiento gratuito, hemos trasladado y acondicionado el Centro de Servicios Sociales La Saïdia a Casa Lluna, hemos renovado todo el césped del Campo de Fútbol de Marxalenes, hemos hecho mejoras en el alumbrado, en el alcantarillado y hemos limpiado y acondicionado el puente de San José”, ha explicado la alcaldesa, quien ha detallado que estas actuaciones han supuesto una inversión de un millón de euros.

Contratos para la redacción del Plan Especial del Área Funcional 5 “Tendetes-Marxalenes-La Saïdia”

Por su parte, el consejo de administración de la empresa municipal Actuaciones Urbanas de València (Aumsa) ha abordado en su reunión de este jueves los contratos para la redacción del Plan Especial del Área Funcional 5 “Tendetes-Marxalenes-La Saïdia” y la dirección técnica de la rehabilitación del edificio municipal de la calle Estrella.

En el primer caso, el órgano ha aprobado la propuesta de adjudicación del contrato de servicios para elaborar el Plan Especial de esta zona al norte de la ciudad, un instrumento urbanístico que detallará la ordenación de este ámbito.

En concreto, el Plan Especial permitirá resolver los vacíos urbanos pendientes y prevé nuevas dotaciones y zonas verdes en Tendetes, Marxalenes y La Saïdia.

El Ayuntamiento encargó en abril a Aumsa la elaboración del plan con un presupuesto de 188.343 euros y un plazo de 14 meses en cumplimiento de los cambios de planeamiento que la alcaldesa María José Catalá anunció en el último debate sobre el estado de la ciudad.

Esta actuación se enmarca en el conjunto de actuaciones municipales previstas en el barrio. En ese sentido, el Ayuntamiento impulsa también el proyecto de reurbanización integral de Tendetes, que prevé ganar 2.687 m² de superficie para el peatón y plantar 114 árboles nuevos para mejorar la calidad, la seguridad y la habitabilidad de sus calles.

Rehabilitación del edificio de la calle Estrella

Asimismo, el consejo también ha dado luz verde a la propuesta de adjudicación a la empresa Xúquer-Arqing, S.L. del servicio de asistencia técnica para la dirección de la ejecución material de las obras, la dirección del control de calidad y la coordinación de seguridad y salud de la rehabilitación del edificio de la calle Estrella números 4 y 6.

El contrato de dirección técnica, por un importe de 19.656 euros (IVA incluido), se enmarca en el proyecto INPERSO, cofinanciado con fondos europeos dentro del programa Horizonte Europa, que impulsa soluciones de rehabilitación energética y sostenible de edificios.

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Sumado al presupuesto de las obras, el Ayuntamiento destina a la rehabilitación del edificio una inversión global cercana a los 437.058 euros (IVA incluido), lo que refuerza el compromiso municipal con la recuperación del patrimonio público.