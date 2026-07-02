El mosquito, la plaga que preocupa en verano : Por la mañana el tigre, y por la tarde el trompetero

Con motivo de la entrada directa en verano, fuentes de control de plagas del Ayuntamiento de València ha confirmado al mosquito como la amenaza que más preocupa ahora mismo, debido a su facilidad de adaptación y su capacidad para vivir prácticamente en cualquier sitio, especialmente en zonas cercanas al agua. El calor es un factor clave en la expansión de esta plaga, siendo un catalizador del brote del mismo. Asimismo, se ha descubierto que los famosos mosquitos tigre y los autóctonos, llamados generalmente "trompeteros" por la forma de su cara, habrían establecido un "plan de coexistencia", ya que se habrían repartido sus horas máximas de actividad, de tal forma que el mosquito tigre ataca principalmente durante el día, y el resto actúa durante las horas bajas y la madrugada.

Las lluvias de primavera y especialmente estos últimos meses borrascosos son la clave prinicipal para entender la situación de estos insectos, ya que les han permitido entrar de lleno en la ciudad, mediante charcos y agua residual que sale a flote debido a inundaciones. Hay un especial interés en las zonas con flujo alto de gente, y las zonas cercanas a centros de salud y hospitales debido a la facilidad que estos animales tienen a la hora de la transmisión de enfermedades.

José Gosálbez, concejal de Sanidad, ha destacado la labor del equipo de prevención de plagas en la región de la Devesa y el Saler en la erradicación de larvas y nidos de mosquitos en una propiedad privada. Asimismo, ha destacado el papel del equipo de avisos y su compromiso con la ciudadanía, poniendo énfasis en la rapidez de las actuaciones de estos equipos, que afirma que solucionan estos problemas en 48 horas como máximo.

Otras amenazas

En lo que respecta a otras plagas, los roedores (Ambos ratones y ratas) y las cucarachas conforman los otros puntos de alerta para el control de plagas de la ciudad, que de momento no han necesitado medidas extraordinarias, ya que se centran en la prevención de plagas más allá de ser meros exterminadores. Las medidas que sí se han establecido, se basan en una revisión de los pozos del acantarillado tres veces al año, pese a que tienen intención de aumentar estas inspecciones a cuatro veces. Según la unidad de control, València se basa en un modelo de prevención más que de solución de un problema latente.

Los equipos de prevención y control de plagas perjudiciales para la salud se componen de 25 profesionales, que se encargan de la red de alcantarillado de la ciudad y se dividen en 9 equipos para los 19 distritos de València. También hay 2 equipos destinados al control de las zonas ajardinadas de la ciudad, que se revisan 4 veces al año con rodenticida para prevenir la creación de madrigueras por parte de los roedores. Asimismo, otro de los puntos calientes de este equipo de control son los imbornales, donde preocupa la acumulación de cucarachas y ratas, que podrían constituir un riesgo para el ecosistema de la red de saneamiento.

La respuesta institucional

Gosálbez también añadió: "Los valencianos no quieren excusas cuando aparece una plaga; quieren soluciones. Por eso trabajamos durante los doce meses del año con nueve equipos desplegados por toda la ciudad y atendemos todos los avisos ciudadanos en un plazo máximo de 48 horas laborales. No creemos en campañas puntuales para salir en la foto. Creemos en la prevención, en la planificación y en un trabajo constante que permita anticiparnos a los problemas antes de que afecten a los vecinos.

Cuando surge una incidencia extraordinaria, como ocurrió recientemente en El Saler, el Ayuntamiento responde de forma inmediata porque nuestra prioridad es proteger la salud pública y garantizar la calidad de vida de los valencianos. Además, seguimos reforzando el control de mosquitos, cucarachas y roedores, incorporando nuevas medidas como las papeleras antiroedores y ampliando los tratamientos preventivos en las zonas más sensibles de la ciudad.

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Al final, los vecinos no quieren palabras, valoran que cuando aparece un problema el Ayuntamiento responda. Ese es nuestro compromiso: dar soluciones, gestionar con eficacia y seguir mejorando la calidad de vida de los valencianos."