Una alternativa refrescante llega a València justo cuando el calor nocturno amenaza con complicar el descanso. La Piscina Parque del Oeste inaugura sus esperadas aperturas nocturnas, una propuesta de ocio acuático que se convierte en el aliado perfecto frente a las noches tropicales que se avecinan en la ciudad este verano.

Ocio acuático para combatir las noches tropicales

Bajo el nombre de “Las Noches del Oeste”, las instalaciones abrirán sus puertas en horario nocturno de 21:00 a 01:00 horas. Este plan se repetirá todos los viernes de la temporada hasta el próximo 29 de agosto, ofreciendo un refugio idóneo frente al calor con una variada agenda de actividades pensadas para el público familiar y juvenil.

Durante estas veladas especiales, los asistentes encontrarán opciones de ocio que van más allá del baño libre:

Entretenimiento y música: Las noches contarán con espectáculos en directo, sesiones de DJ, shows en vivo y animación dirigida al público infantil.

Las noches contarán con espectáculos en directo, sesiones de DJ, shows en vivo y animación dirigida al público infantil. Deporte en el agua: La piscina olímpica acogerá actividades guiadas como paddle surf y kayak.

La piscina olímpica acogerá actividades guiadas como paddle surf y kayak. Atracciones y servicios: La zona de toboganes y el área de chapoteo permanecerán completamente operativas, se instalarán castillos hinchables en el agua, se celebrarán fiestas temáticas y estará disponible el servicio de cócteles en el swim-up bar.

La zona de toboganes y el área de chapoteo permanecerán completamente operativas, se instalarán castillos hinchables en el agua, se celebrarán fiestas temáticas y estará disponible el servicio de cócteles en el swim-up bar. Espacio de nado: La piscina mediana mantendrá habilitadas calles específicas para todos aquellos usuarios que prefieran el baño libre tradicional.

Piscina nocturna en València: el refugio climático con DJ, toboganes y kayak para huir de las noches calurosas. / Aquaval

Canales de venta y precios de las entradas

Las entradas para acceder al recinto durante estas jornadas nocturnas se pueden adquirir a través de tres vías diferenciadas para facilitar el acceso escalonado: de forma online de manera garantizada, mediante venta anticipada en la propia recepción del complejo durante toda la semana hasta el viernes o fin de existencias, y directamente en la taquilla física cada viernes a partir de las 21:00 horas hasta completar el aforo disponible.

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Las tarifas oficiales establecidas para el horario de noche se fijan en 4,60 euros para el público adulto, mientras que los niños a partir de un año de edad y las personas con derecho a tarifa reducida abonarán un precio de 3,35 euros. Toda la programación detallada de cada semana y la pasarela de compra están habilitadas en el portal web oficial de Aquaval.