Los relojes del monumento a las víctimas del metro de València vuelven a marcar las 13.03 horas

Los 43 relojes blancos y 7 negros que homenajean a las víctimas mortales del accidente del metro de València volverán a marcar las 13.03 horas. Momento exacto en el que el convoy de la línea 1 se salió de la curva de la estación de Jesús dejando 43 fallecidos y 47 heridos. Mañana se cumplirán 20 años y la ciudad no olvida.

Para la celebración de los actos conmemorativos que llevarán a cabo este viernes, el Ayuntamiento de València y la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (Avm3J) han llevado a cabo las labores de rehabilitación del conjunto que recuerda la tragedia. Ha sido necesario restaurar todas las esferas de los relojes para que volviesen a marcar la hora de la tragedia puesto que, debido a las vibraciones del metro, se habían desajustado, también se han eliminado las pintadas de la base del monumento 'Prime Time' obra de la artista alemana Anja Krakowski, se han reparado los daños provocados por las filtraciones de humedad y el deterioro físico propio de estar sometido a las inclemencias meteorológicas.

Los relojes con las manecillas desajutadas antes de la restauración / Levante-EMV

La restauración se ha ajustado y acelerado en el tiempo de forma que la obra, formada por cuatro tabiques de vidrio con 43 relojes blancos, uno por cada víctima y con siete relojes negros, esté "en las mejores condiciones" para la efeméride, tal como ha señalado la alcaldesa de València María José Catalá durante su visita al monumento que se encuentra enclavado en un pequeño jardín en el cruce de las calles de Sant Vicent Màrtir con Mestre Sosa y Roís de Corella, sobre la curva en la que se produjo el trágico suceso.

"Para nosotros era importante que la obra llegara en las mejores condiciones el día en el que se cumplen 20 años del accidente como muestra de respeto a las víctimas y que esta importante para los familiares de las víctimas", ha señalado Catalá quien ha estado acompañada por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, encargado de detallar los trabajos realizados sobre el monumento.