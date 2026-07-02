Salvador Martínez Císcar deja la gerencia de la sociedad Parque Central sin relevo a la vista

El gerente de la sociedad Valencia Parque Central, Salvador Martínez Císcar, se jubila hoy tras 21 años de dedicación a la entidad, y dejando encarrilado el soterramiento del canal de acceso, la adjudicación de la Estación Central o el desarrollo de parte del citado parque. Asimismo, Martínez Císcar deja la sociedad económicamente preparada para la siguiente etapa de urbanización, con la planta viaria que se diseñará sobre el espacio dejado libre por la cicatriz ferroviaria ya decidida por el consistorio.

La sociedad interadministrativa fue constituida en 2003 para facilitar la coordinación de las actuaciones correspondientes al desarrollo de la Actuación Parque Central y a la transformación urbanística de la zona, la integran Gobierno de España, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de València, y prácticamente desde su creación ha funcionado con pleno entendimiento entre los organismos implicados. Pero el equilibrio parece haberse roto.

En febrero de 2026, el Ministerio de Transportes denunció que el Partido Popular, con Vicente Martínez Mus y María José Catalá como máximos representantes, habían vetado la entrada como vocal de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la junta de accionistas de este organismo. Fue el primer gran pulso de tintes políticos dentro de una entidad eminentemente técnica, acorde al perfil del que ha sido su gerente.

Varios meses más tarde, en mayo, ante la inminente jubilación de Martínez Císcar, que este año cumplirá los 70, la alcaldesa sugirió un posible sustituto, el arquitecto Julio Gómez-Perreta, y el PSPV opuso la candidatura de Vicente Palomo, coordinador técnico de la Oficina del Corredor Mediterráneo los últimos siete años. Unos y otros volvieron a chocar con acusaciones de intentar politizar el organismo: desde el PP explicaron que Palomo había sido asesor en la Conselleria de Infraestructuras durante la etapa del Botànic y los socialistas sacaron a relucir un artículo escrito por el arquitecto en el que hablaba de “Sánchez y la izquierda miserable”. El acuerdo seguía lejos.

El último movimiento en la partida de ajedrez tuvo lugar en la Junta Extraordinaria de Accionista del pasado mes de junio, cuando el PP volvió a oponerse a la entrada de Bernabé en el Consejo de Administración de la sociedad. Desde el ayuntamiento, aseguraron que no se trataba de un veto y que en realidad buscaban plantear unas condiciones idóneas, es decir, solicitaban la convocatoria de un Consejo de Administración Extraordinario y una Junta General de Accionistas de la Sociedad Parque Central Alta Velocidad 2003 para aprobar el nombramiento del nuevo gerente de la sociedad, así como las cuentas de la sociedad.

El Parc Central con la primera fase ejecutada y la estación provisional Joaquín Sorolla / VSPC

Ese Consejo de Administración se celebrará el próximo jueves 9 de julio y a él se llegará ya con la sociedad descabezada: sin gerente y en un momento esencial de este desarrollo urbanístico, dado que la entidad aún debe enviar el planeamiento del Paseo García Lorca a la paisajista Kathryn Gustafson, que tendrá cinco meses para terminar de perfilar el futuro acceso viario al Cap i Casal.

"Ha sido un reto intenso pero gratificante"

Sobre su marcha de la Sociedad, Salvador Martínez Císcar ha explicado que "se debe a un acontecimiento lógico y habitual en la vida profesional y laboral como es la jubilación". "El pasado mes de diciembre cumplí 69 años y tras casi 21 años al frente de la dirección general de esta Sociedad había llegado el momento y así lo comuniqué al Consejo de Administración", ha explicado. "Contribuir al desarrollo de una actuación ferroviaria y urbanística tan relevante para València ha sido un reto intenso pero apasionante y gratificante. Aunque me hubiera gustado haber logrado más, la Sociedad queda económicamente preparada para la siguiente etapa de urbanización".

"No se pueden negar dificultades como es lógico en operaciones de estas características que, además, requieren de muchos años para su ejecución y, por tanto, están sujetas y supeditadas a múltiples y diversas circunstancias. Momentos en los que, afortunadamente, con empeño, determinación y empuje pudimos seguir buscando, estudiando y llevando a efecto las opciones más viables y favorables para avanzar. Y en ese camino están las administraciones, pero también trabajadores públicos, empresas privadas contratadas y las asociaciones de vecinos. Y los medios de comunicación, por supuesto, porque con su interés y perseverancia informativa han contribuido a mantener el pulso e impulso de la actuación. A todos ellos, gracias", ha dicho.

Noticias relacionadas

Finalmente, el gerente de la Sociedad Valencia Parque Central ha dicho marcharse "esperanzado, con los mejores deseos y cooperación para que la Sociedad continúe avanzando en sus objetivos y actuaciones pendientes. Lo mejor está por llegar".