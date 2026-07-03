El carril bici de Gaspar Aguilar en València se queda a medias: El Ayuntamiento rescinde contrato a la empresa

El Ayuntamiento de València rescindirá el contrato con la UTE formada por Alcudia Obras y Servicios e Involucra, adjudicataria de las obras del carril bici de la avenida de Gaspar Aguilar, después de que los trabajos estén ejecutados apenas al 50% una vez agotadas las dos prórrogas concedidas y vencido el plazo el pasado 30 de junio. La infraestructura, que debía estar lista en cuatro meses y medio, lleva casi diez meses de obras sin fecha de finalización.

El proyecto, nacido de los presupuestos participativos de 2017 y financiado con fondos europeos Next Generation, contempla un carril bici segregado de 1.200 metros entre la plaza de Jesús y el Doctor Tomàs Sala, con conexión a los carriles de la calle de Jesús, Jeroni Munyós-Beat Nicolau Factor, Llanera de Ranes y Tres Creus-Doctor Tomàs Sala. Los cargadores eléctricos previstos en la avenida tampoco entrarán en funcionamiento hasta que concluyan unas obras que, de momento, siguen detenidas. El trazado de este nuevo carril bici bidireccional de 1.200 metros irá segregado por la calzada y pegado a la acera este, entre esta y un carril de aparcamiento en cordón.

El pasado 5 de junio se le notificaron a la empresa los informes técnicos y la advertencia de que en caso de que no se atendiera al requerimiento, se podrá proponer la aplicación de las penalidades por incumplimientos, de acuerdo a lo establecido en el art. 193 de la Ley de Contratos del Sector Público y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Respuestas institucionales

Según fuentes del Ayuntamiento de València, a pesar de haberse realizado un correcto y constante seguimiento, tanto por parte de los técnicos municipales, como de la dirección de obra externa y haberse aprobado 2 prórrogas del plazo de ejecución, que finaliza el 30 de junio, la obra está actualmente ejecutada en un 50%. Como explica el expediente de obra, las causas del retraso son imputables a la empresa contratista , y señalan que la razón fundamental del retraso en la finalización de las obras es el reducido rendimiento obtenido en su ejecución, debido a la ralentización injustificada de la producción y los insuficientes recursos destinados por la adjudicataria del contrato para el desarrollo de las mismas.

Desde Compromís por València insisten en que la aplicación de penalidades a la empresa contratista, contemplada en el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público, no puede ser la única respuesta del gobierno municipal. La coalición valencianista exige a la concejalía de Movilidad un plan concreto que combine la nueva licitación con medidas urgentes para una avenida que lleva meses conviviendo con zanjas, vallas y un tráfico cada vez más complicado.

Giuseppe Grezzi, concejal de Compromís en el ayuntamiento de València , ha definido el proyecto como "otra obra parada, otro barrio pagando la factura de la incompetencia de este gobierno", arremetiendo contra el gobierno de Català de forma contundente: "Los vecinos de Gaspar Aguilar llevan meses viendo cómo las máquinas apenas se mueven, y ahora encima tendrán que aguantar una obra a medio hacer sin que nadie les explique cuánto tiempo más".

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Compromís pide al ayuntamiento un plan de contingencia inmediato para reducir el impacto de las obras en el barrio, que han comparado con el proyecto Ciudades Conectadas, otro proyecto de financiación europea mediante los fondos Next Generation, y sobre la que Grazzi ha advertido que "ya hemos visto lo que pasa cuando este equipo de gobierno no es capaz de gestionar un proyecto con financiación europea, y no podemos permitirnos que Gaspar Aguilar sea el segundo capítulo de la misma historia".