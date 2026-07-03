Compromís carga contra una Feria de Julio "sin identidad y cutre" y que "ni es Gran ni de València"

La Gran Fira de València, la Feria de Julio o cualquiera de sus acepciones parecidas, es un bidón de actos que reunen tanto las iniciativas municipales como otras privadas. Y la crítica a la Gran Fira de València por parte de Compromís también es un bidón en el que reúne las apreciaciones que ya han ido expresando en los últimos días.

Más allá de algunas frases ingeniosas ("La Gran Fira de València ya no es ni Gran ni de València"), las críticas empiezan a ser las mismas de un año a otro desde el momento que el propio programa y su declaración de intenciones también empieza ser el mismo. Especialmente la "falta de identidad valenciana" a todos los niveles: "han hecho desaparecer la trobada de dolçainers, los gegants i nanos, los grupos de música valencianos en los Conciertos de Viveros...", del que se sigue cuestionando la venta de entradas "y ya han tenido que cancelar uno de ellos porque habían vendido cien entradas. Pero de eso aún no han dicho nada".

"Mediocre e infravalorada"

Para el concejal Pere Fuset, la Fira es "mediocre y está infravalorada" y defiende el impulso que se dio durante los ocho años del anterior equipo de gobierno "porque era variada y para todas las sensibilidades". Pintiparado para recordar algunos de los ya míticos momentos del pasado reciente, "que es la única realidad que se está quedando: el Novio de la Muerte (en alusión al acto inaugural de 2024, cuando lo interpretó una banda de cornetas y tambores), la desaparición del cartel luminoso, la desaparición de la Nit del Folk, "la desaparición de actuaciones en el centro durante la Gran Nit", el abortado concierto de Bertín Osborne, el concierto de Los Meconios del año pasado... y lo que les faltaba para desolar a la formación valencianista: "incorporar las corridas de toros", aunque no menos cierto es que los festejos taurinos son, en la Fira, tan clásicos como la propia denominación de Gran Fira, esa que ha sido borrada "por segunda vez en 155 ediciones y que llegó a sobrevivir al franquismo".

Se ha quejado Fuset de que las concejalías que intervienen en el bidón festivo "se han negado a darnos los presupuestos. Es absurdo porque está aprobado. Están coqueteando con la prevaricación". Y una queja de ida y vuelta: la gran cantidad de "contratos a dedo". Dicho de otra forma, el PP hace lo que Compromís también hacía -contratar a dedo- y Compromís critica lo que criticaba el PP -que haya muchos contratos a dedo-.

Para Compromís, la venta de entradas en los Conciertos de Viveros es hiriente "han perdido un tercio de asistencia en dos años" y aún más la ausencia de grupos locales. "La Fúmiga pone el sold out en el Roig Arena en cuestión de horas y aquí no interesa para Viveros". La música "se apaga: no hay conciertos en la Nit a la Mar de La Marina porque es un espacio privatizado, la Ruta del Carmen, en la plaza del Ayuntamiento... la oferta se reduce a tributos y al Festival de Jazz, que va po su cuenta".

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Se preguntó también si va a haber orquesta en la Nit de la Punxà y, en definitiva, pintó el mapa de una feria "cutre" porque "a María José Catalá no le interesa porque no le da foto. Solo el día de la Batalla de Flores".