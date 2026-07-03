Cuatro detenidos por el incendio de los bajos de la calle Picayo

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por el incendio que asoló en la tarde de ayer los bajos de los números 23 y 25 de la calle Picayo de Valencia en el barrio de Benicalap.

Al parecer, estas personas serían operarios que accedieron a las plantas bajas okupadas tras haber sido desalojadas de los moradores ilegales por orden judicial.

Estos trabajadores comenzaron a realizar tareas de soldadura en las puertas metálicas del inmueble, con la mala fortuna de que una chispa pudo saltar y debido a la elevada acumulación de basura y material inflamable, todo el bajo comenzó a arder provocando un incendio de grandes dimensiones que mantuvo en vilo al barrio de Benicalap.

Redacción Levante-EMV

Incendio en un asentamiento okupa

Este pasado jueves sobre las 16.15 horas comenzaba un escalofriante incendio en el asentamiento okupa que llevaba alrededor de seis años instalado en los bajos del número 23 de la calle Picayo de Valencia. Estás plantas bajas que comunican con un enorme solar, llegaron a albergar a decenas de personas que malvivían rodeadas de toneladas de basura que acumularon con el paso de los años.

La convivencia entre los moradores ilegales y los vecinos ha sido muy complicada por los problemas de convivencia generados por los malos olores, plagas de insectos y ratas así como por las amenazas e insultos que los okupas infligían a los vecinos.

Con la perspectiva de la construcción del PAI de Gil Sumbiela en el horizonte, en la mañana de ayer se procedió al desalojo por orden judicial de los bajos en los que aún quedaban “un par de familias “ según explicó una vecina a Levante -EMV.

Tras el desahucio, ya por la tarde, y según han explicado fuentes de la Policía Nacional, unos operarios accedieron al inmueble para arreglar las puertas de los bajos haciendo labores de soldadura.

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Sin embargo una presunta negligencia, provocada por una chispa y la cantidad de basura acumulada y la posible presencia de material inflamable, acabó provocando un enorme incendio que obligó a desalojar a los vecinos de dos edificios y a que parte de estos residentes tuvieran que pasar la noche en hoteles de la ciudad.