Fiestas
Los escolares tendrán fiesta los días 15, 16, 17 y 18 de marzo
También tendrán el puente de la Constitución, pero serán lectivos los días 22 y 23 de diciembre
El Consejo Escolar Municipal de València ha acordado proponer a la Dirección General de Centros Docentes los siguientes festivos del calendario escolar 2026/27 en la ciudad: lunes 7 de diciembre, lunes 15, martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de marzo. Con esta propuesta, sujeta al visto bueno de la Dirección General, la comunidad educativa de València contará con el puente de diciembre y los días de Fallas, que enlazará con el Día de San José (19 de marzo). Para ello, el 22 y 23 de diciembre se convertirán en días lectivos, tal y como se establece en el DECRETO 96/2026, de 19 de junio, del Consell.
La propuesta de acuerdo ha salido adelante gracias al apoyo general de las entidades de padres y madres, docentes, entidades vecinales y directores de centros que forman parte del CEM. En este sentido, representantes de la Interagrupación de Fallas y la Cofradía de la Cárcel de San Vicente Mártir han intervenido en la sesión para agradecer el consenso de la comunidad escolar, así como el tono de diálogo y el respaldo expresado por el Consejo Escolar a las fiestas tradicionales en la ciudad.
Así pues, tal y como se establece en la Resolución de 15 de junio de 2026, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2026-2027 en la Comunitat Valenciana, en la ciudad de València el curso escolar 2025/26 para las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional dará comienzo el lunes 9 de septiembre de 2026, finalizará el viernes 18 de junio de 2027.
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