Mil farolas de València serán cambiadas por haber quedado obsoletas: estas son las calles donde se renovarán las luces

La instalación de farolas fue, en tiempos de Rita Barberá, un motivo de debate y controversia política, puesto que se acusaba al equipo de gobierno de llevar a cabo una política de auténtico exceso, en un tiempo en el que la contaminación lumínica empezaba a estar en el imaginario. Así, los que defendía salir de la oscuridad chocaban con los que consideraban que las contrataciones eran muchas más de las necesarias para la sostenibilidad.

Ahora, con el paso del tiempo, se tiene que llevar a cabo la retirada de muchos de estos báculos, que ya han quedado obsoletos. Así ha hecho la junta de gobierno al anunciar la renovación de más de mil farolas a base de luces led "que incluyen la sustitución de 600 de sodio por las actuales, que tienen mucho mayor rendimiento lumínico". La operación tendrá un coste de 1,4 millones de euros y supone la retirada de los elementos obsoletos. El actual equipo de gobierno se refiere a este cambio como necesario para "ofrecer mejores prestaciones lumínicas y ser más respetuoso con el entorno".

La renovación se desplegará en ámbitos urbanos de diversos barrios y distritos de la ciudad. El primero de los lotes corresponde a Exposició, Mestalla y Benimaclet, con un importe de 414.683,60 euros. El segundo abarca Penya-roja, por 371.697,75 euros. El tercero incluye La Petxina, Arrancapins, Montolivet y la avenida Peris y Valero, con una dotación de 378.664,56 euros. El cuarto se centra en el entorno de la avenida Tres Forques, con 321.587,06 euros. Etralux e Imesapi son las empresas adjudicatarias de los lotes.

Calles que renovarán sus farolas

-Barrio de la Exposición: Polo de Bernabé y General Elío.

-Barrio de Mestalla: Avenida de Aragón, Luís Casanova, avenida de Suecia y plaza del València Club de Fútbol.

-Barrio de Jaume Roig: Cabanilles, en el tramo comprendido entre Doctor Vicent Zaragozà y Primat Reig.

-Barrio de Benimaclet: Cuenca Tramoyeres, Carreres Puchalt, Vila de Muro, calle de las Fraules, Guardia Civil, Murta, Músico Martínez Coll, Rafelguaraf, Doctor García Brustenga, Barrera Cámara y Emili Panach i Ramos.

-Barrio del Camí de Vera: Ingeniero Alberto Oñate, Massalfassar, Poeta Ricard Sanmartí.

-Barrio del Camí Fondo: Riu Escalona, Astúries e Illes Canàries.

-Barrio de la Creu del Grau: Vicente Beltrán Grimal y Trafalgar.

-Barrio de Penya-roja: Alfred Toran i Olmos, Luis Bolinches Compañ, avenida de Francia, Luis García-Berlanga, Tres de Abril de 1979, Vicente Raga y Amadeo Roca.

-Barrio del Grau: Eivissa.

-Barrio de Arrancapins: Albacete, Marvà y Maluquer.

-Barrio de La Petxina: Sant Josep de la Montaña, Norte, Terol y Doctor Zamenhof.

-Barrio de Montolivet: Dos de Abril, Retor, Salvador Lluch, Montitxelvo, General Almirante y Molina.

-Peris y Valero: se instalarán 150 brazos y luminarias en las farolas existentes para mejorar la iluminación de las aceras.

-Tres Forques: se sustituirán 89 báculos de carretera y otros elementos obsoletos por 125 nuevas farolas de 6 metros de altura.

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El proyecto aprobado prevé la retirada de los antiguos báculos de carretera y su sustitución por farolas, el incremento de los puntos de luz en la calle y el cambio de los brazos de fachada. En total, se retiran 184 báculos de carretera y 78 brazos de fachada y se sustituyen por 378 nuevas farolas y 312 brazos de fachada. Además, el Ayuntamiento retira 600 luminarias de sodio y las cambia por 1.000 luminarias con tecnología led.